Wengerovy děti. 10 hráčů, které si slavný kouč „vytáhl“ z akademie Arsenalu do prvního týmu. Kde je jim konec?

Akademie Arsenalu má dlouhá léta vynikající zvuk. Výcvikovým střediskem severolondýnského klubu prošla řada výjimečných talentů, které si v mnoha případech osobně vybral dlouholetý trenér prvního týmu Arsene Wenger. Kde je jim konec dva roky poté, co francouzský lodivod zmizel z Arsenalu? V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete desítku nadaných borců, od kterých si Wenger hodně sliboval, osobně dohlížel na jejich fotbalový růst a dal jim první šanci v týmu dospělých.

Matt Macey (brankář) – 25 let V roce 2013 byl tehdy osmnáctiletý gólman Bristolu Rovers v hledáčku několika klubů. Vedle Arsenalu měli o podpis talentovaného hráče zájem třeba v Evertonu, Matt Macey však dal přednost Kanonýrům. V říjnu roku 2017 debutoval v brance Gunners - to už měl za sebou hostování v Accringtonu a Lutonu. Ve čtvrtém kole Ligového poháru vychytal výhru 2:1 v prodloužení proti Norwichi. O devět dnů později chytal poprvé v Evropské a na Emirates Stadium udržel čisté konto v zápase v Červenou hvězdou Bělehrad. Minulý ročník strávil na hostování ve třetiligovém Plymouthu a v současné sezoně působí v rezervním týmu Arsenalu. Foto: Profimedia.cz

Ben Sheaf (záložník) – 22 let Anglický mládežnický reprezentant Ben Sheaf je odchovancem West Hamu United, odkud ho do Arsenalu přivedl v roce 2014 manažer Arsene Wenger. Už o rok později, když mu bylo 19 let, trénoval s prvním týmem. V dresu Kanonýrů však naskočil jen na pár minut do jediného utkání v Evropské lize. V aktuálním ročníku je na hostování v Doncasteru a působí ve třetí nejvyšší anglické lize. Foto: Profimedia.cz

Josh Dasilva (záložník) – 21 let V osmi letech odstartovala fotbalová kariéra Joshe Dasilvy v akademii Arsenalu. Postupně putoval sestavou a trenéři pro něho hledali vhodnou pozici, až nakonec zakotvil uprostřed pole jako defenzivní záložník. Postupně prošel anglickými reprezentačními výběry do 19 a 20 let, v dresu Kanonýrů však naskočil pouze do tří utkání v Ligovém poháru v sezoně 2017/18. Po ní mu vypršela smlouva a on odmítl podepsat novou. Protože chtěl víc hrát, než vysedávat na lavičce, upsal se Brentfordu a hraje ve druhé nejvyšší ostrovní soutěži, kde patří mezi nejlepší hráče. V aktuálním ročníku nastřílel v 33 zápasech osm branek a k nim přidal tři nahrávky. Foto: Profimedia.cz

Jeff Reine-Adélaide (záložník) – 22 let Francouzský mládežnický reprezentant Jeff Reine-Adélaide přišel do Arsenalu v 17 letech v roce 2015 z Lens. Profesionální debut v dresu Kanonýrů si odbyl v lednu 2016 v FA Cupu proti Sunderlandu. Celkem odehrál za dospělý tým během tří sezony osm utkání, všechny v pohárových soutěžích. V lednu 2018 však opustil Emirates Stadium a za téměř jeden a půl milionu liber přestoupil do Angers. Loni v létě se pak stěhoval do Lyonu. Olympique za jeho podpis zaplatil už téměř 30 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Joseph Willock (záložník) – 20 let Záložník Joe Willock je stoprocentním odchovancem Arsenalu. Do klubu nastoupil ve věku čtyř let a díky tamní akademii vyrostl v reprezentanta, který prošel všemi anglickými mládežnickými výběry. Debutové utkání v dresu Gunners coby profesionál sehrál v roce 2017 v Ligovém poháru, premiéru v Premier League si odbyl v dubnu roku 2018 proti Newcastlu United a o sedm měsíců později zaznamenal první gól, kterým pomohl v Evropské lize deklasovat ukrajinskou Poltavu 3:0. Loni v září klub oznámil, že s talentovaným hráčem podepsal nový dlouhodobý kontrakt. V aktuální sezoně zasáhl v anglické nejvyšší soutěži do 19 utkání, dalších osm střetnutí zvládl v Evropské lize, v níž vstřelil dvě branky. Foto: Profimedia.cz

Marcus McGuane (záložník) – 21 let Londýnský rodák Marcus McGuane býval už od 16 let členem mládežnických výběrů Albionu. Od roku 2005 vyzrával v akademii Arsenalu. V týmu do 18 let byl dokonce kapitánem, v elitním výběru Gunners ale naskočil pouze do dvou utkání v evropských pohárech. V lednu roku 2018 se upsal Barceloně, ale působil jenom v B-mužstvu. Před pár dny se vrátil do rodné země a upsal se na dva roky Nottinghamu Forrest. Foto: Profimedia.cz

Alex Iwobi (záložník, útočník) – 23 let Nigerisjký reprezentant Alex Iwobi je univerzálem, který může hrát na obou stranách ve středu pole, ofenzivního záložníka, ale taky na křídlech. Od školních let byl členem akademie Arsenalu, za který mezi lety 2015 až 2019 odehrál rovných sto ligových utkání a dalších devětačtyřicet v pohárových soutěžích. Celkem v nich zaznamenal 15 branek. Když v roce 2018 oznámil kouč Arsene Wenger, že opustí klub, Iwobi prohlásil, že odchází člověk, který ho fotbalově nejvíce inspiroval. Loni v létě se s Emirates Stadium rozloučil a přestoupil za 28 milionů liber do Evertonu. Foto: Profimedia.cz

Eddie Nketiah (útočník) – 20 let Útočník Eddie Nketiah se narodil v Londýně a fotbalovou kariéru odstartoval v Chelsea. V 16 letech se však anglický mládežnický reprezentant přesunul do akademie Arsenalu. Během sezony 2016/17 nastřílel v týmu do 18 let 15 gólů v 16 zápasech, a 12 branek v 26 střetnutích v celku do 23 let. Následně dostal od kouče Wengera pozvánku do prvního mužstva. Premiéru mezi dospělými si odbyl v ročníku 2017/18, kdy naskočil do tří utkání v Premier League, o sezonu později jich měl na kontě pět a v současném ročníku se objevil na hřišti ve pěti ligových zápasech, v nichž dal jednu branku. Další dva góly stihl vsítit ve dvou střetnutích v FA Cupu. Foto: Profimedia.cz

Reiss Nelson (útočník) – 20 let Kdybyste mezi desítkami absolventů akademie Arsenalu z posledních let hledali někoho, kdo dokáže svými technickými kousky náramně bavit fotbalové publikum, jistě byste nepřehlédli Reisse Nelsona. Dvacetiletý Angličan je univerzálním hráčem, který může alternovat na obou křídlech nebo na postu ofenzivního záložníka. Ať už hraje kdekoli, pokaždé je zásluhou svého čichu na branky nesmírně nebezpečný. Od 15 let byl Nelson součástí všech anglických reprezentačních týmů a momentálně figuruje v národním celku do 21 let. V seniorském mužstvu Arsenalu debutoval v roce 2017, v ročníku 2018/19 hostoval v německém Hoffenheimu, za který v Bundeslize nasázel sedm branek v 23 zápasech. Od začátku aktuální sezony už patří opět do kádru Arsenalu. Foto: Profimedia.cz