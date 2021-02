Vzpomínky na Nagano. 5 slavných Rusů, kteří se ve finále museli sklonit před Haškem a spol.

Darius Kasparaitis

Obrana Ruska – to bylo jedno slavné jméno vedle druhého. V Naganu startoval i nyní osmačtyřicetiletý Darius Kasparaitis, jenž v té době patřil Pittsburghu. Předtím nastupoval za New York Islanders a poté hrával ještě za Colorado a New York Rangers. Olympijský šampion z roku 1992 poté působil i v KHL a několik let hrál taky soutěž v Litvě, kterou na sklonku kariéry ještě reprezentoval.

Foto: Profimedia.cz