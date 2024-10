VZPOMÍNKA: Připomeňte si 8 tragických konců osobností českého fotbalu a hokeje

Autonehoda Ivana Hlinky

Letos v srpnu to bylo 20 let. Jeden z nejslavnějších hokejistů a trenérů české historie tragicky zahynul v roce 2004. Život mu vzala dopravní autonehoda poblíž Karlových Varů, kam mířil z Litvínova za golfem. Ihned po havárii byl Ivan Hlinka převezen do karlovarské nemocnice, kde však vážným zraněním podlehl. V té době mu bylo čtyřiapadesát let a zároveň byl koučem hokejové reprezentace, kterou měl o dva týdny později vést na Světovém poháru. Hlinka platil za uznávanou a respektovanou osobnost. Ještě coby hráč zářil v barvách Litvínova, v Trenčíně nebo Vancouveru. Třikrát získal titul mistra světa a v roce 1978 také Zlatou hokejku. Neméně úspěšný byl i jako trenér Litvínova, Pittsburghu nebo Omsku. Vedl také reprezentaci, kterou dovedl k historickému zlatu na olympiádě v Naganu a rok nato i na světovém šampionátu. Od roku 2002 patří také do Síně slávy IIHF.