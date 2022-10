VZPOMÍNKA: Připomeňte si 7 tragických konců osobností českého fotbalu a hokeje

Neméně úspěšný byl i jako trenér Litvínova, Pittsburghu nebo Omsku. Vedl také reprezentaci, kterou dovedl k historickému zlatu na olympiádě v Naganu a rok nato i na světovém šampionátu. Od roku 2002 patří také do Síně slávy IIHF.

Ihned po havárii byl Ivan Hlinka převezen do karlovarské nemocnice, kde však vážným zraněním podlehl. V té době mu bylo čtyřiapadesát let a zároveň byl koučem hokejové reprezentace, kterou měl o dva týdny později vést na Světovém poháru.

Letos v srpnu to bylo 18 let. Jeden z nejslavnějších hokejistů a trenérů české historie tragicky zahynul v roce 2004. Život mu vzala dopravní autonehoda poblíž Karlových Varů, kam mířil z Litvínova za golfem.

Jeho smrt zasáhla celý fotbalový národ. Právě Drobný v roce 2002 dovedl s kapitánskou páskou na ruce česká lvíčata k jedinému evropskému titulu. Později se propracoval i do seniorské reprezentace a vydal se do zahraničí. V posledních letech života se věnoval komentování pro Českou televizi.

V pátek 28. prosince 2012 jeho jméno skloňovala všechna média. Václav Drobný, bývalý hráč Štrasburku, Aston Villy, Augsburgu, Sparty a Jablonce tragicky zahynul ve Špindlerově Mlýně. V noci se vydal bobovat na sjezdovku, jenže jízdu nezvládl, narazil do stromu a v brzkých ranních hodinách svým zraněním podlehl.

Nejen v Jaroslavli zavládl obrovský smutek. Čísla všech tří českých hokejistů byla vyřazena z reprezentace, hold hráčům vzdalo zaplněné Staroměstské náměstí. Tým z Jaroslavle se do KHL vrátil až po roční pauze.

Letecká katastrofa se odehrála v září roku 2011, jako by však byla stále čerstvá a bolestivá. V letadle, které se zřítilo u ruské Jaroslavle, zahynul celý hokejový tým včetně tří českých reprezentantů Karla Rachůnka, Jana Marka a Josefa Vašíčka.

Jeho srdce patřilo vršovické Bohemce, kam v roce 2007 přišel ze Sparty a s Klokany později oslavil návrat do první ligy. Po třech letech se ale vrátil do letenského klubu, kde se stal jedním z nejdůležitějších funkcionářů. Platil také za příjemného a usměvavého člověka, který měl ve fotbalovém prostředí spoustu kamarádů. Jedním z nich byl komentátor Petr Svěcený, který s Přibylem jako poslední mluvil po telefonu.

Zpráva o odchodu Lukáše Přibyla zasáhla na začátku února 2012 celou českou sportovní scénu. Odešel náhle a nečekaně ve sparťanské kanceláři, kde ho zradilo zdraví. Bylo mu pouhých třiatřicet let. Patřil mezi nejoblíbenější sportovní zpravodaje, ale také mezi uznávané funkcionáře.

Martin Čech zemřel po autonehodě

Bývalý hokejový obránce Martin Čech odehrál v extralize 261 zápasů, zahrál si ve finských klubech Jyväskylä a Lahti, objevil se také v ruském Magnitogorsku, Novosibirsku a Ufě, jednatřicetkrát hrál i za reprezentaci, za kterou vstřelil jeden gól. V roce 2006 přišel do Pardubic, kde s ním v další sezoně počítali jako s oporou. Toho už se ale nedočkal.

Osudnou se mu stala dopravní nehoda. Jeho vozidlo dostalo při předjíždění smyk, narazilo do dopravní značky a poté do betonového můstku. Následkům zranění Čech podlehl během převozu do nemocnice.

