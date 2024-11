Mužstvo za načátku kvalifikačního cyklu porazilo Faerské ostrovy, doma podlehlo Belgii a remizovalo v Rumunsku. A od 1. ledna roku 1993 už Československo neexistovalo. Rozdělilo se na dva samostatné státy.

Marná snaha

Výběr obou zemí přesto kvalifikaci dokončoval, a to pod zkratkou RCS (Representation of Czechs and Slovaks). Bohužel, nešlo o úspěšnou snahu. O to horší bylo, že nakonec k postupu nechybělo zase tak moc.

První klopýtnutí v honbě za postupem přišlo hned v březnu 1993. Remíza 1:1 na Kypru znamenala další ztrátu, tím spíše, že pro Kypřany to byl kromě dvou výher nad Faerskými ostrovy jediný kvalifikační bod.

Následovala domácí remíza s Walesem a pak přišla nadějná výhra s Rumunskem (kanonádu 5:2 režíroval zejména Dubovský, který za stavu 2:2 vstřelil tři branky). Povinné body získal česko-slovenský výběr z Faerských ostrovů (3:0).

Ve Walesu se tou dobou nehrálo dobře nikomu, Belgie na ostrovech nezískala ani bod, a tak byl nakonec výběr kouče Ježka rád za remízu 2:2 (vyrovnávací gól vsítil opět Dubovský). Po ní uhrál tým na domácím hřišti povinnou výhru s Kyprem (3:0).

Smutný konec

Naděje žila. Nezbytné ovšem bylo vyhrát v Belgii. Což se přes sympatický výkon (a vyloučení domácího Alberta po 50 minutách hry) bohužel nepovedlo a bezbranková remíza byla posledním společným vystoupením českých a slovenských fotbalistů. Diváci trnuli po celý zápas zbytečně, kýžené branky se nedočkali. Na turnaj postoupila Belgie a Rumunsko. Třetí tým RCS ztrácel na postup dva body.

Stačilo celkem málo, aby poslední vystoupení proběhlo až takřka o rok později na amerických pažitech. Vyhrát na Kypru a porazit doma Wales, nepodlehnout v úvodu kvalifikaci Belgii. Ale to jsou jen kdyby.

Do posledního utkání nastoupil exfederální výběr v sestavě Kouba – Kadlec, Novotný J., Suchopárek (83. Trnko) – Moravčík, Hapal (74. Látal), Hašek I., Dubovský, Němeček – Kuka, Skuhravý. Trenérem byl legendární Václav Ježek.

Foto: Profimedia.cz