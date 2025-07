Vzpomínáte? 6 Čechů, kteří hráli před 18 lety na domácím mistrovství světa juniorů. Pak vyzráli ve velké osobnosti

Michal Neuvirth

Brankář Michal Neuvirth zasáhl na mistrovství světa juniorů před na přelomu let 2007 a 2008 do čtyř zápasů a na turnaji byl českou jedničkou mezi tyčemi. V té době chytal v zámořské juniorské lize OHL, už v dalším ročníku si ale odbyl premiéru v NHL v dresu Washingtonu, který jej v roce 2006 draftoval. Poté působil i v Buffalu, New Yorku Islanders a Philadelphii.