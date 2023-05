Vzpomínáte? 10 nejvýznamnějších událostí, které provázely kariéru Tomáše Ujfalušiho

Brzy to bude už deset let, co rodák z Rýmařova ukončil bohatou kariéru. Bylo mu tehdy 35 roků. Během ní se vypracoval v obránce světových parametrů, který byl v jednu dobu považován za jednoho z nejlepších beků v Evropě. Na ruce nosil kapitánskou pásku v reprezentaci a byl oporou několika velkoklubů. Stejně tak k jeho kariéře ale patří aféry, které média pořádně rozpiplala.

Fotbalová cesta Tomáše Ujfalušiho byla hodně zajímavá. Shrnuli jsme ji do deseti bodů – událostí. Připomeňte si je v následujících třech kapitolách.