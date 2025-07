Vzhůru za obhajobou titulu. 3 noví hráči, které už získala před příští sezonou brněnská Kometa

Část 1 / 4



Gólman Michal Postava odešel do zámoří, kotvy zvedli také jeho parťáci Tomáš Rachůnek, Nicolas Beaudin či Jakub Konečný. Ale v Brně nepočítají jen odchody. Kometu od začátku května posílili už tři noví hráči. Najdete je v následujících kapitolách.

Tomáš Zohorna – 37 let Klub(y) v sezoně 2024/25: Dynamo Pardubice, Motor České Budějovice

Bilance v sezoně 2024/25: 51 zápasů – 30 bodů (12+18), 9 zápasů v play-off – 2 body (1+1) V osobě útočníka Tomáše Zohorny získává Kometa do kádru zkušenost. Sedmatřicetiletý borec s bohatými reprezentačními zkušenostmi, který má za sebou téměř šestileté angažmá v KHL a jenž si zahrál i ve švédské lize, by měl být velkou personou v mistrovském týmu. Matadoři. 9 aktivních hokejistů, kteří odehráli přes 100 zápasů v české reprezentaci Dvojnásobný český šampion z let 2010 a 2012, kdy vybojoval titul s Pardubicemi, rozdělil minulou sezonu mezi Dynamo a českobudějovický Motor, kam účastník čtyř světových šampionátů a dvou olympijských turnajů zamířil výměnou za Jáchyma Kondelíka. Na jihu Čech se mu dařilo a patřil k oporám mužstva. To samé od něj budou očekávat v Brně, kde podepsal smlouvu do konce příštího ročníku. Foto: Profimedia.cz

Filip Král – 25 let Klub(y) v sezoně 2024/25: Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL)

Bilance v sezoně 2024/25: 61 zápasů – 29 bodů (7+22), 2 zápasů v play-off – 1 bod (0+1) Ofenzivně laděný bek Filip Král, jenž startoval dvakrát na juniorském šampionátu, odehrál v sezoně 2016/17 za mateřskou Kometu celkově 28 zápasů, v dalším ročníku přidal čtyři starty a následně odešel do zámoří. V týmu Spokane Chiefs v juniorské soutěži WHL měl skvělou formu a mohl se pyšnit průměrem téměř jednoho bodu na utkání. Ročník 2020/21 strávil částečně v Brně i v zámoří, a v tom následujícím se konečně dočkal pozvánky do NHL a debutoval v elitní zámořské lize. Odehrál však jen dva zápasy, ve kterých nebodoval a víc šancí nedostal, takže se vrátil do Evropy a zakotvil ve finské lize. Sbohem, Kometo! 5 hráčů, kteří po zisku mistrovského titulu opustili brněnskou kabinu V dresu klubu Pelicans Lahti se mu nesmírně dařilo – byl nejlepším hráčem soutěže v +/- bodování, dostal se do All-Star týmu sezony a pomohl mužstvu ke stříbrným medailím. Jeho povedené výkony zaujaly skauty Penguins, takže dostal nabídku jednoleté dvoucestné smlouvy od Pittsburghu, kterou podepsal. Celou minulou sezonu ale odehrál jen ve farmářském celku v AHL a na pozvánku do NHL čekal marně. Před nadcházejícím ročníkem se proto rozhodl pro návrat do Brna. Kometě se upsal do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Aleš Stezka – 28 let Klub(y) v sezoně 2024/25: Coachella Valley Firebirds (AHL), Seattle Kraken (NHL)

Bilance v sezoně 2024/25: 27 zápasů – průměr 3,08 inkasovaných gólů na zápas V roce 2015 byl brankář Aleš Stezka draftován Minnesotou ve čtvrtém kole jako 111. hráč v celkovém pořadí. Kromě dvou sezon v zámořské soutěži USHL však strávil převážnou část dosavadní kariéry na českých kluzištích. Odchovanec Liberce, za který však odchytal jen dvě nepříliš povedené utkání v sezoně 2017/18, působil v letech 2021 až 2023 ve Vítkovicích, kde zastával post jedničky mezi tyčemi. V ročníku 2022/23 si vysloužil ocenění pro nejlepšího extraligového gólmana. Po vydařené sezoně podepsal jednoletý kontrakt v NHL se Seattlem. 27 českých gólmanů v NHL. Překoná jednou někdo Dominika Haška? Loni v létě prodloužil s Krakeny o rok smlouvu, a i když chytal nadále v soutěži AHL, dočkal se konečně i startu v NHL. Na konci února se postavil do branky v utkání s Tampou Bay. Kryl 23 střel a inkasoval tři góly. Další zápis do statistik v elitní zámořské lize už ale nepřidá. V polovině června se rozhodl pro návrat do vlasti a kývl na nabídku mistrovské Komety. V Brně podepsal smlouvu do konce sezony 2027/28. Foto: Profimedia.cz