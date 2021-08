Vzhůru na Ferencváros. 5 letních posil Slavie, které se dostaly na soupisku pro Ligu mistrů

Slavia aktuálně disponuje hodně širokým kádrem. Na soupisku pro Ligu mistrů se nevešlo osm hráčů sešívaného kádru, ovšem do bojů s Ferencvárosem může zasáhnout hned pět letních posil. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Aleš Mandous Účastník letošního EURA, na kterém kryl záda Tomáši Vaclíkovi, přišel do Slavie z Olomouce. Zatímco na Hané měl neotřesitelnou pozici a vypracoval se do role jednoho z nejlepších gólmanů ligy, v Edenu si bude muset na svou příležitost počkat. Ondřej Kolář ho totiž do brány jen tak nepustí. Foto: Profimedia.cz

Aiham Ousou Kapitán švédské reprezentační jednadvacítky přišel do Slavie teprve před pár dny, v lize ještě neodehrál ani minutu, přesto dostal na soupisce pro Ligu mistrů přednost před kapitánem Janem Bořilem, jenž po EURU stále není fit. Do evropských pohárů navíc stále nemůže zasáhnout Ondřej Kúdela, tudíž by měl Aiham Ousou krýt záda dvojici David Zima – Taras Kačaraba.



Srdjan Plavšič Srbský rychlík, jenž do Slavie přišel v létě ze Sparty, naskočil do obou dosavadních ligových duelů v základní sestavě. Bodově se ještě neprosadil, ukázal ale, že by Slavii mohl hodně pomoct. Dostane šanci i proti Ferencvárosi? Foto: Profimedia.cz

Ivan Schranz V uplynulé sezoně dal třináct gólů v barvách Jablonce, nikdo však nevěděl, jak se mu povede po přesunu do Edenu. Úvodní duel proti Zlínu slovenský reprezentant načal mezi náhradníky, v Teplicích už ale naskočil v základní sestavě a stal se hlavní hvězdou utkání. Severočechy sestřelil hattrickem a nahlas si řekl o další šanci. Foto: Dominik Bakes / CNC / Profimedia