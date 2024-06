Vzhůru do La Ligy. 3 španělské kluby, které chtějí získat Ladislava Krejčího

Pokračování 2 / 4

Girona FC

Favorit číslo jedna. Girona krouží okolo Krejčího už déle, v posledních dnech měla zvednout nabídku až na 12 milionů eur. Krejčí má do klubu údajně velmi blízko, má se čekat už jen na to, až kapitán Aleix Garcia přestoupí do Leverkusenu. Pokud Krejčí do Girony nakonec odejde, je před ním velká výzva. Tým skončil v uplynulém ročníku La Ligy na senzačním třetím místě a bude hrát Ligu mistrů!

