Vzduchem už létají miliony. 4 nejdražší obchody, jež se uskutečnily v prvních dnech zimního přestupního termínu

Nicolás de la Cruz (River Plate → Flamengo) – 14,5 milionu eur

Uruguayský reprezentant, který přestoupil z argentinského klubu do brazilské ligy. Tak by mohl znít stručný lednový příběh záložníka Nicoláse de la Cruze. Šestadvacetiletý subtilní fotbalista (měří jen 167 centimetrů), je navzdory své malé postavě nesmírně platným a šikovným hráčem. Na kontě má už řadu klubových i mezinárodních úspěchů. Ještě coby teenager začal hrát v nejvyšší uruguayské lize dospělých v dresu Liverpoolu, odkud v roce 2017 zamířil už jako jihoamerický šampion z kontinentálního turnje hráčů do 20 let do slavného River Plate. V argentinském klubu se záhy vypracoval v jednu z hvězd mužstva a během sedmi let získal devět trofejí, včetně tří ligových titulů a triumfu v Copa Libertadores. Když mu na konci prosince vypršela smlouva, bylo jasné, že bez práce dlouho nezůstane. Hned na Nový rok se upsal do konce června 2028 brazilskému Fla