Vzduchem létaly miliony. 5 nejdražších přestupů, které se v zimě odehrály na ligové scéně

Ve Spartě s ním měli velké plány, jenže David Lischka se na Letné neprosadil tak, jak se čekalo, a tak před sezonou odešel hostovat do Baníku. V Ostravě se uvedl skvěle, ihned se stal oporou slezského celku a čekalo se, že na něj Baník v zimě uplatní opci. K tomu ale nedošlo a čtyřiadvacetiletý Lischka se vrátil do Prahy. Ovšem jen na chvíli, Ostravané se nakonec rozhodli zainvestovat a z Lischky udělali svého kmenového hráče.

Sedmadvacetiletý stoper přišel do Slavie už loni na jaře. Tehdy ale dorazil z Liberce na hostování, které pokračovalo i na podzim. Taras Kačaraba nepřicházel jako hráč do základní postavy, postupně se v ní ale zabydlel a dokonce se dostal i do ukrajinské reprezentace. Sešívaní tak za něj v zimě zaplatili zhruba dvacet milionů korun a přivedli jej natrvalo.

Yira Sor (Baník - Slavia): 1,2 mil. eur

Nejdřív se spekulovalo o jeho odchodu do Sparty, k tomu ale nedošlo. Pak se do hry vložila i Slavia a poté, co bylo jasné, že Yira Sor chce do Edenu odejít, tak se začalo jednat a přestupové ceně. Sešívaní nakonec za jednadvacetiletého nigerijského křídelníka, který dal během podzimu tři góly a přidal pět nahrávek, zaplatili částku okolo třiceti milionů korun.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia