Vzdali boj o NHL. 4 čeští obránci, kteří odešli ze zámoří do Evropy

Českou defenzivní jedničkou je v NHL Filip Hronek. Finále Stanley Cupu hrál Radko Gudas, dobrou pozici má taky Jan Rutta nebo Radim Šimek. Další musí o své místo bojovat a jiní už to v zámoří zabalili. Jména čtyř českých beků, kteří v minulých dnech a týdnech odešli zpoza Atlantiku do Evropy, najdete v následujících kapitolách.

Rok a dost. Ronald Knot se dostal přes Liberec a Nižněkamsk až do Arizony. Do prvního týmu Coyotes se ale neprobojoval a v NHL neodehrál ani jeden zápas. Po sezoně to osmadvacetiletý bek, který si zahrál i na olympiádě a loňském mistrovství světa, v zámoří zabalil a vrátil se zpátky pod Ještěd.

Filip Král

Třiadvacetiletý bek se několik let snažil prokousat do NHL. V minulém ročníku se mu to povedlo a naskočil do dvou zápasů za Toronto, více prostoru ale v Maple Leafs nedostal. Potenciál má daleko větší, a tak se rozhodl, že to v zámoří zabalí a vrátí se domů. Ofenzivně laděný Filip Král bude hrát za finské Lahti, z čehož by měla těžit i reprezentace.

Foto: Profimedia.cz