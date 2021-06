Výzva, která se neodmítá. 5 důvodů, proč by Tomáš Vaclík měl zamířit do Realu Madrid

Pokud Vaclík do Realu Madrid odejde, určitě nebude plnit roli brankářské jedničky. I tak je ale tato nabídka pro dvaatřicetiletého gólmana nesmírně lákavá. Využije ji? Tady je pět důvodů, proč by to měl zkusit.

1. Courtois nemá náhradu

Suverénní brankářskou jedničkou Realu Madrid je Thibaut Courtois. Jenže co když se hvězdný Belgičan zraní, nebo bude totálně z formy? Kdo jej poté nahradí? Real má k dispozici duo Andrij Lunin a Diego Altube, ovšem při vší úctě k jejich kvalitám, Vaclík je dál.

2. Donnarumma nechce být dvojkou

Kromě Vaclíka má Real Madrid údajně zájem také o Gianluigiho Donnarummu, jemuž končí smlouva v AC Milán. Ale upřímně, dokážete si představit, že by dvaadvacetiletá italská hvězda šla vysedávat jen mezi náhradníky? Ne, toto neklapne. Donnarumma spíše sáhne po jiné nabídce, spekuluje se o zájmu Juventusu nebo Barcelony.

3. Ve Španělsku se mu líbí

Vaclík je ve Španělsku od roku 2018, kdy zamířil z Basileje do Sevilly. Na Pyrenejském poloostrově se mu líbí, s manželkou umí španělsky, stejně jako jejich starší dcera. I proto se Vaclík netají tím, že kdyby měl možnost ve Španělsku pokračovat, tak by ji využil.

4. Šance na vítězství v Lize mistrů

Vaclík vyhrál se Spartou českou ligu, s Basilejí zase triumfoval ve Švýcarsku. Se Sevillou došel na vrchol Evropské ligy a jeho sbírka úspěchů je tak velmi bohatá. V Realu Madrid by měl opět jen ty nejvyšší ambice a klidně by se mohl dočkat triumfu v Lize mistrů. A to je něco, co se nepovede každému.

5. Taková nabídka už nepřijde

Vaclíkův fotbalový životopis je velmi pestrý, ovšem mít v něm i Real Madrid, to se nepoštěstí každému. Pokud nyní tuto nabídku nepřijme, tak už ji nejspíš nikdy nedostane. Je to zkrátka šance, která se naskytne jen jednou za život.

