Vytáhne Sparta miliony? 3 cizinci, za které brzy může zaplatit pořádný balík

Peter Vindahl

Sparta vstupovala do sezony bez jasné jedničky. Na Letné chtěli udržet Matěje Kováře, toho ale Manchester United prodal do Leverkusenu. Sezonu zahájil mezi třemi sparťanskými tyčemi Vojtěch Vorel, na startu ročníku však dorazil Peter Vindahl, který se ihned postavil do brány. Pětadvacetiletý dánský gólman Spartu mnohokrát podržel a v 17 ligových zápasech vychytal sedm čistých kont. Stále však patří nizozemskému Alkmaaru, opce na něj by měla být okolo 20 milionů korun.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia