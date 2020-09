Vysoká hra o Hrošovského. Cena za slovenského záložníka je příliš vysoká

Hrošovský se v Plzni v vypracoval do role lídra týmu. Patřil k nejlepším hráčům ligy a toužil po přestupu do zahraniční. Loni se dočkal a odešel do Genku, který za něj vysázel tučný balík peněz.

Úvodní sezona Hrošovskému vyšla, v Genku nastupoval a byl spokojený. Jenže nyní v belgickém klubu nehraje a řeší se jeho možný odchod. V Genku má přitom smlouvu do roku 2024.

Spekulovalo se o zájmu Sparty či Slavie, probíral se i jeho možný návrat do Plzně, je tady ale jeden vážný problém – Hrošovského cena je podle portálu transfermarkt.de stanovena na čtyřech milionech eur, což je více než sto milionů korun. A právě takovou částku za něj má Genk požadovat.

Pokud by tuto sumu zaplatil některý z českých týmů, patrně by se jednalo o nejdražší přestup v ligové historii. I proto je podle informací portálu iSport.cz návrat osmadvacetiletého záložníka do české ligy prakticky vyloučený.

Okolo Hrošovského navíc údajně krouží Glasgow Rangers. Uvidíme, kam tedy povedou jeho další kroky.

Foto: Profimedia.cz