Vysněnou NHL už mají zase o kus blíž. 4 hráči, kteří odchází z brněnské Komety do zámoří

Stanislav Svozil (obránce, 18 let)

V Kometě už nebude pokračovat ani Stanislav Svozil. Osmnáctiletý obránce, který letos startoval na světových šampionátech do osmnácti i dvaceti let (a zároveň si odbyl premiéru v seniorské reprezentaci), by se totiž měl stát českou jedničkou příštího draftu NHL. Očekává se, že se poté mladý bek, jenž v extralize dosud odehrál téměř 80 zápasů, půjde rvát o místo do zámoří.

Foto: Stanislav Heloňa / MAFRA / Profimedia