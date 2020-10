Vysněná posila pro Kotala. Tři posty, na kterých ve Spartě může nastoupit David Pavelka

Pavelka už dříve ve Spartě hrál, na Letné ho ale nedokázali využít, a tak se přes Liberec vydal do Turecka. Během toho se zabydlel v české reprezentaci a ve Spartě si řekli, že by jej rádi přivedli zpátky. To se nyní taky stalo a David Pavelka už je zase hráčem rudé družiny. Na jakých postech může trenéru Václavu Kotalovi pomoct? Podívejte se.