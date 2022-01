Vysněná posila i zázračný mladík. 5 hráčů, kteří v útoku Slavie mohou nahradit Kuchtu

Jan Kuchta měl povedenou sezonu už loni a při chuti byl taky v tomto ročníku. V lize se trefil devětkrát a znovu byl nejlepším střelcem sešívaných. Další branky už ale bude sázet v Rusku a ve Slavii za něj musí najít náhradu. Kdo se jí může stát? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Ivan Schranz Zatím je největším aspirantem na to, aby zaujal post Jana Kuchty. Slovenský reprezentant, který přišel do Edenu v létě z Jablonce, sice umí hrát i na křídle, během jara by měl ale operovat na hrotu sestavy. Na podzim nasázel sedm ligových branek, prosadil se i v pohárové Evropě. Foto: Dominik Bakes / CNC / Profimedia

Michael Krmenčík Slavia o jeho příchod v létě hodně stála a dělala vše pro to, aby Michaela Krmenčíka získala. Reprezentační forvard nakonec dorazil na hostování s opcí, která se měla automaticky aktivovat v případě postupu do Ligy mistrů. Jenže tam se sešívaní nedostali a Krmenčík ve Slavii nezáří. Ve třinácti ligových duelech se prosadil jen čtyřikrát a navíc si na svou stranu nezískal ani slávistické fanoušky. V létě se nejspíš vrátí do belgických Brugg. Foto: Dominik Bakes / CNC / Profimedia

Stanislav Tecl Slavia má na soupisce i Stanislava Tecla. Jednatřicetiletý útočník sice během podzimu zasáhl jen do šesti zápasů, realizační tým sešívaného týmu pro něj ale má slabost. Tecl je veliký pracant, trápí ho však bídná koncovka, letos se prosadil zatím dvakrát. Foto: Foto: Dominik Bakes / CNC / Profimedia​

Daniel Fila Slavia o něj stála už v létě, tehdy ho ale z Brna přivedla Mladá Boleslav. Za tu se během podzimu devatenáctiletý útočník trefil čtyřikrát a pro sešívané je nyní jednou z vysněných posil. Jeho příchod by byl ale hodně drahý, a tak vůbec není jisté, zda do Edenu nakonec dorazí. Použít by se na něj však mohly peníze, které Slavia získala prodejem Kuchty. Foto: Profimedia.cz