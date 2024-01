Vyškov jako zásobárna pro ligu. Podívejte se, kteří hráči už zamířili do Fortuna ligy

Ve Vyškově se buduje fotbalový projekt, který u nás nemá obdoby. Klub sice nemá vyhovující stadion a domácí zápasy hraje v Drnovicích, přesto jeho počínání veřejnost hodně sleduje.

Vyškov totiž vsadil na cizince. V kádru má řadu Afričanů, kteří mají nakročeno k zajímavým kariérám. Dva z nich se dostali i na Africký pohár národů, další tři hráči povýšili do Fortuna ligy. Kteří to jsou? A o koho by ještě mohl být mezi elitou zájem? Podívejte se.