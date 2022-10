Výskok, pořádná jeba, a je to tam. Toto je 10 nejlepších smečařů v historii NBA

Když nastoupil ke svému prvnímu utkání v NBA, byl Kobe Bryant nejmladším hráčem, který do této soutěže naskočil. Přestože i jeho skokanské schopnosti šly s věkem mírně dolů, určitě patřil až do konce kariéry mezi ty nejlepší smečaře, kteří se v dlouhé historii soutěže proháněli pod vysokými koši.

V polovině devadesátých let se hodně diskutovalo o tom, kdo je nejlepším centrem v NBA. Skloňovala se tři jména – Charles Barkley, Karl Malone a Shawn Kemp. Zatímco první dva už jsou členy Síně slávy, ten třetí se (zatím) nedočkal, přestože byl ze zmíněného tria možná nejobávanějším smečařem.

I ten kdo nemá LeBrona Jamese moc v lásce, většinou uznává, že je to skvělý basketbalista. Kombinace jeho fyzických dispozic a výbušnosti je na hřišti smrtelná. Když se řítí na koš, je jen těžko k zastavení a často zakončuje parádní smečí.

Blake Griffin odkroutil v NBA dvanáct sezon. Třiatřicetiletý forvard rozhodně patří do elitní desítky smečařů v celé historii soutěže. Někdejší hvězda Los Angeles Clippers, Detroitu a Brooklynu (a momentálně hráč Bostonu) se stala v roce 2011 nejlepším nováčkem soutěže i kvůli parádním kouskům, kterými pod koši rozhodně nešetří.

Když se pod košem odrazil ke skoku Američan Dominique Wilkins, mohli jste si být jistí, že zasmečuje balon do obroučky a následně dopadne na hlavu některého nešťastného protihráče. Nejlepší střelec Atlanty Hawks v historii klubu byl na konci osmdesátých let minulého století dokonce srovnáván s legendárním Michaelem Jordanem.

Julius Erving měl obrovské ruce, ve kterých basketbalový balon vypadal málem jako tenisový míček. Říkalo se mu „Dr. J“ nebo „Doktor.“ Protihráči mohli skákat, jak chtěli, většinou to bylo zbytečné a téměř dvoumetrový kolos dokázal stejně provést, co si předsevzal. Dokonce i soupeři stáli často v úžasu z kousků, které na hřišti předváděl.

2. Michael Jordan

Co říct ke schopnostem a dovednostem Michaela Jordana, co by už nebylo stokrát řečeno? Takže se jen kochejme…