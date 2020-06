Výrazná česká stopa! Takto by vypadala ideální pětka s gólmanem New Jersey Devils z 90. let

Suma sumárum – když někdo bude hovořit o zlatém věku New Jersey v NHL, bude mluvit o 90. letech. Pokusili jsme se vytvořit z hráčů, kteří oblékali mezi roky 1990 až 2000 dres Devils, jednu elitní pětku i s brankářem. Jak to dopadlo, na to odpovídají následující kapitoly a fotogalerie.

Jednoduše řečeno – New Jersey Devils byli jedním z nejúspěšnějších týmů 90. let 20. století (s přesahem do nového tisíciletí). Na absolutní vrchol vystoupali v letech 1995, 2000 (a 2003). Ve zmíněné dekádě byla jen dvě mužstva, která měla vyšší procentuální podíl vítězství. Detroit zakončil 90. léta s bilancí 62 % výher ze všech zápasů, Pittsburgh byl druhý s bilancí 58 % vítězství a jen o chlup horší byli Ďáblové. V čem však byli v tomto období nejlepší, to je obrana – inkasovali jen 2,69 gólu na zápas a celkový brankový rozdíl +362 branek je řadí v 90. letech na druhé místo za Detroit.

Kanaďan Martin Brodeur je držitelem prakticky všech gólmanských rekordů v nejslavnější zámořské soutěži. Někdejší opora New Jersey Devils odchytala v NHL nejvíc zápasů v historii soutěže, na kontě má nejvíc čistých kont, nejvíc vítězství v jedné sezoně, nejvíc po sobě jdoucích sezon, v nichž vychytal aspoň 30 výher, nejvíc výher v prodloužení či po samostatných nájezdech, a tak by se dalo ještě hodně dlouho pokračovat. Aktuálně totiž drží 27 rekordů.

Kariéra kanadského obránce Scotta Stevense zahrnuje 22 sezon v NHL, jež kromě jediné, kterou strávil v St. Louis, odehrál ve Washingtonu a v dresu New Jersey Devils, s nimiž spojil svůj hokejový život od září roku 1991. Za jiný klub už pak až do odchodu do sportovního důchodu v roce 2004 nehrál. Je obdivuhodné, že během předlouhého hokejového života chyběl jen jedinkrát v play-off. Stevens je trojnásobným vítězem Stanley Cupu – všechny prsteny získal během angažmá v New Jersey.

To, co Scott Stevens poskytoval mužstvu v síle a tvrdosti, dával mu Niedermayer šikovností a hokejovou chytrostí. Byl to perfektní hráč pro přesilové hry a jeden z nejlepších ofenzivních zadáků, kteří v 90. letech naskakovali na led v NHL. Kdyby hrál v té době za Detroit nebo v Pittsburghu, jeho produktivita by byla znatelně vyšší než v defenzivně laděném New Jersey.

Niedermayer je kultovním hráčem New Jersey, kde bylo jeho číslo 27 vyřazeno a vyvěšeno pod strop haly. V roce 2013 byl uveden do hokejové Síně slávy.

Výčet úspěchů kanadského obránce Scotta Niedermayera je hodně bohatý. Jako talentovaný mladík vyhrál dvakrát s týmem Kamloops Blazers titul v prestižní juniorské soutěži WHL a pomohl reprezentaci javorového listu k zlatým medailím na šampionátu hráčů do 20 let.

Přestože byl Patrik Eliáš platným členem týmu New Jersey až od sezony 1997/98 a nepodílel se na zisku Stanley Cupu v roce 1995, nenašli bychom v barvách Devils během 90. let lepší levé křídlo než jeho. Klub ho získal v draftu roku 1994 jako 51. hráče v celkovém pořadí a od té doby až do konce kariéry neoblékl jiný dres. S týmem, ve kterém odehrál v součtu základní části a play-off přes 1 400 zápasů, oslavil dva Stanley Cupy. Je nejproduktivnějším hokejistou v historii klubu a jako druhý Čech překonal metu 400 vstřelených branek v NHL.

V 90. letech patřil syn Jaroslava Holíka mezi nejlépe bránící centry v NHL a po příchodu do New Jersey jeho výkonnost rok co rok rostla. Byl skvělý na přesilovkách i při oslabení, jeho tvrdá hra do těla byla pro každého protivníka nesmírně nepříjemná, čímž ohromně pomáhal týmu. Dvakrát během svého působení v dresu Ďáblů si zahrál v All-Star Game.

Když po dvou premiérových (a povedených) sezonách v Hartfordu zamířil český útočník Robert Holík v roce 1993 do New Jersey, asi netušil, že zakotvil ve svém osudovém klubu. Zůstal mu věrný až do konce ročníku 2001/02 a dvakrát zvedl nad hlavu Stanley Cup.

Pravé křídlo: Stéphane Richer – 350 zápasů, 280 bodů (146+134)

Kdyby skauti v roce 1984 znali statistické údaje z kariéry kanadského útočníka Stéphaneho Richera, nespíš by si s jeho výběrem pospíšili a on by šel na řadu už v prvním kole. Tehdy si ho ale jako 29. hráče vybral Montreal a byla to rozhodně dobrá volba. Když v roce 1986 vyhráli Habs Stanley Cup, mladíček Richer byl u toho. V základní části tehdy přispěl týmu 37 body a v play-off dal čtyři góly a na jeden přihrál. Barvy kanadského klubu oblékal do konce sezony 1990/91 a pak zamířil za dalšími úspěchy do New Jersey, kde se radoval ze Stanley Cupu v roce 1995.

Richer dokázal dvakrát během působení v dresu Devils nastřílet přes 35 gólů (38 a 36). Nikdy nepatřil mezi superhvězdy NHL, ale byla to persona, která podávala nesmírně konzistentní výkony. Neobešly se bez něho přesilovky a v okamžicích, kdy se lámaly zápasy, prakticky neodcházel z ledu na střídačku.

Mnozí experti mu občas vyčítali, že do hokeje nedává všechno, že má období, v nichž hraje jakoby vlažně a bez zájmu. Až později hokejová veřejnost zjistila, že často bojoval s depresemi. To nás přivádí k myšlence, o kolik lepší by byla jeho statistická čísla, kdyby byl celou kariéru psychicky v pohodě.