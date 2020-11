Vyřadil je koronavirus?! Tři klíčoví hráči Slavie, kteří jsou aktuálně mimo hru

„Před zítřejšími testy UEFA je jasné, že Slavii budou chybět v zápase s Nice z důvodu pozitivního výsledku v preventivních klubových testech tři hráči základní sestavy - reprezentanti,“ napsal v pondělí na svém Twitteru slávistický boss Jaroslav Tvrdík. Jména nakažených hráčů sice nezmínil, jenže o den později se tři slávističtí hráči neobjevili v reprezentační nominaci. O koho se jedná? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Jedním z hráčů, který se neobjevil v reprezentační nominaci, je Jan Bořil, jenž by měl za normálních okolností své místo ve výběru jisté. Trenér Šilhavý by si ale měl bez slávistického kapitána poradit, k dispozici totiž má Filipa Nováka z Fenerbahce.

Lukáš Provod

Hrát nebude ani Lukáš Provod, jenž si jak ve Slavii, tak i v reprezentaci získal velmi silnou pozici. Sešívaným bude hodně chybět, v národním týmu by to ale takový problém být nemusel. Na kraji zálohy by totiž měl nastoupit Jakub Jankto.

Foto: Profimedia.cz