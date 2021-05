Výprodej pod Ještědem?! 5 opor Liberce, které by mohly posílit elitní ligové kluby

Ve Slavii válí Ondřej Kúdela, Petr Ševčík či Jan Kuchta, tedy hráči, kteří prošli i Libercem. A Pod Ještědem působí i další fotbalisté, o které by už brzy mohly mít zájem elitní ligové kluby. O kom je řeč? Podívejte se.

Martin Koscelník (26 let, obránce)

Letošní ligová bilance: 26 zápasů / 0 gólů

Šestadvacetiletý slovenský obránce je v Liberci třetím rokem, nahlas si ale říká o další kariérní posun. Martin Koscelník se zařadil mezi nejlepší pravé obránce Fortuna ligy a dostal se taky do kádru slovenské reprezentace, za kterou odehrál i poslední kvalifikační duel proti Rusku. Slavia má „jeho” post obsazený, ale co taková Sparta? Té by se hodit mohl.

Foto: Profimedia.cz