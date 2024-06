Výnosné obchody. 7 hráčů, které Sparta prodala na největší balík peněz

7. Petr Čech (Stade Rennes) – 5 milionů eur

Začátky Petra Čecha jsou sice spjaty s Plzní, dveře do velkého fotbalu mu ale otevřeli v Ústeckém kraji, konkrétně v Blšanech. Talentovaný brankář tam přestoupil v 17 letech a ve stejném věku také debutoval v nejvyšší soutěži. Blšanského mladíka si brzy všimla pražská Sparta, která ho o dva roky později zlákala do svého týmu. Letenští za něj do severočeské vesničky poslali 22 milionů korun. Česká brankářská jednička poté přestoupila do francouzského Rennes. To už se ale v obchodu točily )plně jiné peníze – konkrétně šlo o pět milionů eur. Z Rennes pak v roce 2004 zamířil Čech do Chelsea. Od ročníku 2015/16 oblékal tři roky dres Arsenalu.