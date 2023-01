Výjimečný ročník. 13 výborných českých fotbalistů, kteří se narodili v roce 1992

Ročník 1992 je v českém fotbalovém prostředí považován za výjimečný i díky stříbrným medailím z mistrovství Evropy hráčů do devatenácti let, které se hrálo v roce 2011. Narodilo se v něm několik velmi talentovaných fotbalistů, někteří ale svůj potenciál úplně nevyužili. Můžeme jmenovat Antonína Fantiše, Milana Jiráska, Davida Štípka či Romana Poloma. Jiní už ale mají za sebou poměrně zajímavé kariéry. Jména třinácti z nich najdete v následujících kapitolách.

Vladimír Coufal (West Ham United) Chtěla ho Sparta, kroužila okolo něho Slavia, ale Vladimír Coufal zůstal až do léta roku 2018 v Liberci, kde patřil k pilířům defenzivních řad. Pak přestoupil do Edenu, kde se stal jedním z klíčových hráčů týmu a vysloužil si lukrativní zahraniční angažmá. Od roku 2020 hájí barvy West Hamu United v anglické Premier League. V seniorské reprezentaci České republiky dosud odehrál 34 zápasů a vstřelil jeden gól. Foto: Profimedia.cz

Martin Frýdek (FC Lucern) Martin Frýdek je univerzál, který může hrát na kraji obrany i v záloze pod hrotovými útočníky. Syn bývalého reprezentačního záložníka to sice někdy přehání s důrazem, pro hru mužstva je ale nesmírně platný. Po sezoně 2019/20 neprodloužil smlouvu ve Spartě a zamířil do Švýcarska, kde se upsal na dva roky Luzernu. Loni v létě prodloužil kontrakt o další dvě sezony. Momentálně je kvůli zranění menisku na marodce. Foto: Profimedia.cz

Jakub Jugas (Cracovia Krakov) Lví podíl na parádní jízdě Zlína ligovou soutěží v sezoně 2016/17 měl i Jakub Jugas, který byl pilířem zadních řad mužstva. Bylo jasné, že na Valašsku ho dlouho neudrží, a tak nikoho nepřekvapilo, když putoval v létě roku 2017 do Slavie. V Edenu ale odehrál jen jedinou kompletní sezonu, pak kvůli zranění přišel o místo v sestavě a putoval na hostování do Mladé Boleslavi a následně do Jablonce. Pak hostoval v Liberci a předloni v létě odešel jako volný hráč do polské Cracovie, kde má podepsanou smlouvu do roku 2024. Momentálně je marodce a nehraje. V seniorském národním týmu odehrál dva zápasy. Foto: Profimedia.cz

Pavel Kadeřábek (TSG Hoffenheim) Sparta mu byla už malá, v roce 2015 proto Pavel Kadeřábek přestoupil do německého Hoffenheimu. Úvodní ročník ale neměl snadný a občas vysedával jen na tribuně. Postupem času ale nastupoval stále víc v základní sestavě. V klubu má podepsaný kontrakt do roku 2025. K jeho hlavním přednostem patří drajv a tah na branku. Kariéru v reprezentaci ukončil v roce 2021. Na kontě má 48 startů v národním celku a tři vstřelené branky. Foto: Profimedia.cz

Václav Kadlec (Viktoria Žižkov) V týmu Sparty debutoval už v 16 letech. Později přestoupil za více než sto milionů korun do Frankfurtu. V Bundeslize se uvedl skvěle, postupně ale uvadal, vrátil se na hostování na Letnou, byl v Dánsku a pak posílil znovu Spartu. Mohli jít ve stopách Baroše, Bergera a Šmicera. 5 Čechů, které chtěl v minulých letech získat Liverpool Pražský klub za Václava Kadlece utratil přes 70 milionů korun a udělal z něho v tu chvíli nejdražší posilu v ligové historii. Potenciál, který v sobě měl, však nikdy úplně nenaplnil. Kvůli dlouhodobým zdravotním problémům však v pouhých 27 letech ukončil kariéru. Nakonec to ale bez fotbalu nevydržel a vrátil se na hřiště. Mihl se v Mladé Boleslavi a v Jablonci a od loňského září kope třetí ligu v dresu Žižkova. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Koubek (FC Augsburg) Na „malém“ Euru, které se hrálo v roce 2015 v Praze, byl jedničkou mezi třemi tyčemi. Sparta za něj následně poslala deset milionů korun do Hradce Králové a Tomáše Koubka „uklidila“ na rok na hostování do Liberce. Tam se otrkal, získal zkušenosti i na evropské scéně a následně se stal jedničkou letenského týmu, odkud zamířil do francouzského Rennes, kde se byl oporou mužstva. V létě roku 2019 se však s klubem rozžehnal a zamířil do německého Augsburgu, kde podepsal smlouvu do roku 2024. 6 Čechů v Německu. Jak si vedou tuzemští zástupci v aktuálním ročníku Bundesligy? Německý klub za Koubka zaplatil přes 200 milionů korun a udělal z něj čtvrtého nejdražšího gólmana v bundesligové historii. Jenže výkony českého borce zůstaly za očekáváním. V aktuálním ročníku odchytal jen čtyři ligová střetnutí a inkasoval v nich devět branek. Foto: Profimedia.cz

Ladislav Krejčí (Sparta Praha) Ladislav Krejčí, který dal jeden ze dvou českých finálových gólů na Euru hráčů do 19 let v roce 2011, patřil řadu let ke klíčovým hráčům Sparty, v jejímž dresu debutoval už v 17 letech. Později se o něj zajímaly kluby z Itálie, Německa a Anglie, on si ale počkal a přestoupil až v roce 2016. Zbylo jich jen pár. 3 hráči, kteří se Spartou vybojovali poslední titul a dosud zůstali na Letné Italská Bologna za něho zaplatila přes 100 milionů korun a levý záložník se následně stal nejlepším hráčem úvodního měsíce Serie A. Od další sezony ale trávil na hřišti stále méně času, a to se projevilo také na jeho reprezentačním vytížení. Z klubu odešel v létě roku 2020 a vrátil se zpět na Letnou, kde v sezoně 2013/14 pomohl mužstvu osmi brankami a pěti asistencemi k dosud poslednímu mistrovskému titulu. Do někdejší formy už se ale vrátit nedokázal. Foto: Profimedia.cz

Jiří Pavlenka (Werder Brémy) Na Euru jednadvacítek nečekaně přišel o post gólmanské jedničky, zůstal v Baníku a unikla mu šance přestoupit do silnějšího klubu. To se mu povedlo až v lednu roku 2016, kdy ho koupila Slavia. Začátky neměl lehké a bojoval o místo v týmu, nakonec si ale vydřel silnou pozici a v Edenu byl brankářem číslo jedna. V létě roku 2017 se Jiří Pavlenka vydal na svou první zahraniční štaci a stal se hráčem Werderu Brémy. Pevné místo má i v reprezentaci. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Petrák (Bohemians Praha 1905) Mezi lvíčaty patřil Ondřej Petrák k nejlepším hráčům, čekalo se jen na to, kdy se přesune o stupínek výš a usadí se v reprezentačním áčku. K tomu ale dosud nedošlo. Šanci mu nedal Pavel Vrba, Karel Jarolím ani současný kouč Jaroslav Šilhavý. Bývalý slávistický záložník totiž v Norimberku, kam přestoupil na začátku roku 2014, příliš nehrál a ani po odchodu do Slovanu Bratislava se na tom moc nezměnilo. Loni v lednu se vrátil na české trávníky a upsal se do roku 2024 pražské Bohemce. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Přikryl (Jagiellonia Bialystok) Platil za výjimečný talent. Sparta za něho v roce 2012 zaplatila nemalé peníze a čekala za ně opravdu hodně. Jenže Tomáš Přikryl se na Letné neprosadil podle předpokladů. Hostoval v Dukle, v zimě roku 2016 přestoupil do Mladé Boleslavi. Transfer mu pomohl a v týmu patřil k oporám. V létě roku 2019 zamířil do Polska, kde se upsal na čtyři roky Bialystoku. Foto: Profimedia.cz

Jiří Skalák (Mladá Boleslav) Sparta ho nechtěla, poslala ho do Mladé Boleslavi. Pak tvrdě litovala. Jiří Skalák, který patřil k nejlepším českým hráčům na stříbrném mistrovství Evropy hráčů do 19 let, naplnil svůj potenciál a stal se hvězdou ligy. Dostal se do reprezentace a před sedmi lety přestoupil do Brightonu, kterému pak málem pomohl k postupu do Premier League. Od léta 2018 byl hráčem Millwallu, kde však nastupoval jen epizodně. Před dvěma lety se vrátil do české ligy a podepsal opět smlouvu v Mladé Boleslavi. Foto: Profimedia.cz

Jakub Brabec (Aris Soluň) Kapitán stříbrné devatenáctky z roku 2011. Ve Spartě vyzrál Jakub Brabec pod vedením Zdeňka Ščasného do pozice lídra zadních řad a na podzim roku 2017 přestoupil do Genku. Dostal se i do seniorské reprezentace, v níž dosud odehrál 31 zápasů a vstřelil dvě branky. Od léta 2019 hrál opět v tuzemské lize a hájil barvy Viktorie Plzeň, odkud v srpnu roku 2021 odešel do řecké Soluně, kde má podepsaný kontrakt do roku 2024. Foto: Profimedia.cz