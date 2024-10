Výjimeční muži v maskách. Jen tito 3 extraligoví brankáři si zachytali v NHL

Po skončení smlouvy se vrátil domů a zakotvil na tři roky v Liberci. S Bílými Tygry vybojoval dvakrát stříbrné medaile a podával vynikající výkony. V roce 2019 zamířil na rok do švédské ligy a pak působil dva roky v KHL v dresu Čeljabinsku. Nyní je třetím rokem v Pardubicích, kde má podepsanou smlouvu až do roku 2028.

Gólman Roman Will sice nebyl nikdy draftován, přesto mu dveře do NHL nezůstaly uzavřeny. Odchovanec Mladé Boleslavi se v 19 letech vydal v roce 2011 do zámoří a odchytal povedenou sezonu v juniorské soutěži QMJHL. Na jejím konci byl zvolen díky výborným výkonům do All-Star týmu ligy. V roce 2014 dostal laso z Colorada a podepsal s Avalanche dvouletou smlouvu. Drtivou většinu času však strávil ve farmářském celku nebo v soutěži ECHL. V NHL se dostal do branky v lednu roku 2016 v utkání proti San Jose. Mezi tyče se postavil až ve třetí třetině, odchytal necelých 19 minut a inkasoval jeden gól ze tří střel. Další šanci už nedostal.

V roce 2013 vychytal extraligový titul Plzni a následně zamířil do Nashvillu, který jej o rok dříve draftoval. Marek Mazanec si budoval slušnou pozici, během sezony 2013/14 odchytal pětadvacet zápasů, v dalších ročnících už ale tolik prostoru nedostával. Později se snažil prosadit taky ve Vancouveru a New Yorku Rangers, další starty v NHL už ale nepřidal. Nyní je už čtvrtým rokem oporou Třince, jemuž v minulých třech sezonách výrazně pomohl k mistrovskému titulu.

Josef Kořenář (Sparta Praha)

Po dvou letech ve farmářském celku San Jose Barracuda v soutěži AHL si brankář Josef Kořenář proklestil v sezoně 2020/21 cestu do NHL. Tehdy třiadvacetiletý borec odchytal deset utkání a naznačil, že by z něho mohl vyrůst spolehlivý strážce klece. Poté, co se Sharks neprobojovali do play-off, byl Kořenář odeslán opět na farmu, kde zářil ve vyřazovacích bojích. V dalším ročníku už se ale do branky v NHL dostal jen dvakrát v dresu Arizony, kam byl vyměněn, a když mu vypršela smlouva, vrátil se do Evropy. Podepsal smlouvu se Spartou a v holešovickém klubu nyní kroutí třetí sezonu.

