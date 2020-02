Výjimeční! Jen tito 4 Evropané dosud získali trofej pro nejužitečnějšího hráče play-off NHL

Od roku 1965 byla dosud Conn Smythe Trophy udělena čtyřiapadesátkrát. A pouze osmkrát ji nezískal kanadský hráč. Nejčastěji – třikrát – ji v rukou třímal brankář Patrick Roy. Jen čtyřikrát si ji ze slavnostního večera odnesli evropští hokejisté. Kteří hráči ze starého kontinentu ji mají doma ve vitríně, na to odpovídají následující kapitoly a fotogalerie.

Nicklas Lidström – 2002 (Detroit Red Wings) Vůbec prvním Evropanem, který si sáhl na Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off, se stal po sezoně 2001/02 švédský obránce Nicklas Lidström, který strávil celou kariéru v NHL v dresu Detroitu. S okřídleným kolem na hrudi odehrál dvacet sezon, v nichž si připsal do statistik 1827 zápasů v základní části a v ply-off, ve kterých nasbíral 1325 kanadských bodů. Fantastická bilance na chlápka, který měl v popisu práce hlavně bránění útoků soupeře. Během prvních 14 sezon v NHL zmeškal pouze 17 zápasů. Je držitelem 11 klubových rekordů a stejného počtu rekordů celé soutěže. Lidström se stal prvním evropským hráčem, který jako kapitán dovedl tým v NHL k zisku Stanley Cupu. V roce 2002 sice ještě céčko na dresu nenosil, ale zásadní měrou přispěl k famózní jízdě Rudých křídel za nejcennější hokejovou trofejí. Ve 23 zápasech tehdy nasbíral 16 bodů za pět gólů a 11 asistencí, obdržel jen jediný dvouminutový trest a získal 6 kladných bodů v +/- bodování. Mistři přihrávky v NHL. 9 hokejistů, kteří se stali nejvíckrát nejlepšími nahrávači mezi obránci S profesionální kariérou se rozloučil v roce 2012. Do té doby výrazným způsobem pomohl Detroitu ke čtyřem Stanley Cupům, sedmkrát získal Norris Trophy pro nejlepšího obránce soutěže a dvanáctkrát si zahrál All-Star Game. Fanoušci Red Wings ho budou jistě uctívat ještě dlouhé desítky let. V Michiganu po něm pojmenovali ulici ještě dříve, než odešel do hokejového důchodu… Foto: Profimedia.cz

Henrik Zetterberg – 2008 (Detroit Red Wings) Co lze napsat o Henriku Zetterbergovi, aniž by to už nebylo někdy dříve napsáno? Takže si to shrňme. V roce 2003 se stal nováčkem sezony, když v základní části nasbíral v 79 zápasech 44 bodů. O pět roků později zvedl nad hlavu Stanley Cup a získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off. Tehdy byl naprosto nezastavitelný. Ve 23 zápasech nastřílel 13 branek, u dalších čtrnácti asistoval a v +/- bodování skončil 16 bodů v kladných číslech. Henrik Zetterberg a 10 dalších hráčů s nejšikovnějšíma rukama v historii NHL Zetterberg je jedním z pouhých sedmadvaceti hráčů Triple Gold Clubu, kterým se podařilo posbírat všechny tři nejcennější hokejové trofeje hokejové trofeje – Stanley Cup, titul mistra světa a olympijského šampiona. V NHL kroutí čtrnáctou sezonu v dresu Detroitu a už nyní je kapitán týmu jednou z klubových legend. To není špatné na chlapíka, kterého si klub v draftu roku 1999 vybral až v sedmém kole jako 210. v celkovém pořadí… Foto: Profimedia.cz

Jevgenij Malkin – 2009 (Pittsburgh Penguins) Předposledním Evropanem, který zakusil pocity z převzetí Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off, se stal v roce 2009 ruský útočník Pittsburghu Jevgenij Malkin. Stejně jako jeho dva předchůdci ze starého světa i on přivedl svůj tým fantastickými výkony ke Stanley Cupu. Ve 24 zápasech nastřádal do statistik neuvěřitelných 36 bodů za 14 gólů a 22 nahrávek. O tom, jak naplno šel tehdy do každého souboje, vypovídá i počet trestných minut, které si odseděl – bylo jich jednapadesát. Ostrostřelci z Východu. 10 nejlepších ruských kanonýrů v historii NHL Ruský útočník je aktuálně na čtvrté pozici v klubové historické tabulce podle počtu odehraných zápasů (900) a s 412 nastřílenými brankami mu patří čtvrtá příčka mezi všemi hráči v historii Pittsburghu Penguins. Pocity z výhry Stanley Cupu si zažil už třikrát - v letech 2009, 2016 a 2017. Foto: Profimedia.cz