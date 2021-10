Výjimeční! Jen těchto 6 Evropanů dosud získalo trofej pro nejužitečnějšího hráče play-off NHL

Od roku 1965 byla dosud Conn Smythe Trophy udělena šestapadesátkrát. A pouze desetkrát ji nezískal kanadský hráč. Nejčastěji – třikrát – ji v rukou třímal brankář Patrick Roy. Jen šestkrát si ji ze slavnostního večera odnesli evropští hokejisté. Kteří hráči ze starého kontinentu ji mají doma ve vitríně, na to odpovídají následující kapitoly.

Nicklas Lidström – 2002 (Detroit Red Wings) Vůbec prvním Evropanem, který si sáhl na Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off, se stal po sezoně 2001/02 švédský obránce Nicklas Lidström, který strávil celou kariéru v NHL v dresu Detroitu. S okřídleným kolem na hrudi odehrál dvacet sezon, v nichž si připsal do statistik 1827 zápasů v základní části a v ply-off, ve kterých nasbíral 1325 kanadských bodů. Fantastická bilance na chlápka, který měl v popisu práce hlavně bránění útoků soupeře. Během prvních 14 sezon v NHL zmeškal pouze 17 zápasů. Je držitelem 11 klubových rekordů a stejného počtu rekordů celé soutěže. Lidström se stal prvním evropským hráčem, který jako kapitán dovedl tým v NHL k zisku Stanley Cupu. V roce 2002 sice ještě céčko na dresu nenosil, ale zásadní měrou přispěl k famózní jízdě Rudých křídel za nejcennější hokejovou trofejí. Ve 23 zápasech tehdy nasbíral 16 bodů za pět gólů a 11 asistencí, obdržel jen jediný dvouminutový trest a získal 6 kladných bodů v +/- bodování. Mistři přihrávky v NHL. 9 hokejistů, kteří se stali nejvíckrát nejlepšími nahrávači mezi obránci S profesionální kariérou se rozloučil v roce 2012. Do té doby výrazným způsobem pomohl Detroitu ke čtyřem Stanley Cupům, sedmkrát získal Norris Trophy pro nejlepšího obránce soutěže a dvanáctkrát si zahrál All-Star Game. Fanoušci Red Wings ho budou jistě uctívat ještě dlouhé desítky let. V Michiganu po něm pojmenovali ulici ještě dříve, než odešel do hokejového důchodu… Foto: Profimedia.cz

Henrik Zetterberg – 2008 (Detroit Red Wings) Co lze napsat o Henriku Zetterbergovi, aniž by to už nebylo někdy dříve napsáno? Takže si to shrňme. V roce 2003 se stal nováčkem sezony, když v základní části nasbíral v 79 zápasech 44 bodů. O pět roků později zvedl nad hlavu Stanley Cup a získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off. Tehdy byl naprosto nezastavitelný. Ve 23 zápasech nastřílel 13 branek, u dalších čtrnácti asistoval a v +/- bodování skončil 16 bodů v kladných číslech. Henrik Zetterberg a 10 dalších hráčů s nejšikovnějšíma rukama v historii NHL Zetterberg je jedním z pouhých devětadvaceti hráčů Triple Gold Clubu, kterým se podařilo posbírat všechny tři nejcennější hokejové trofeje hokejové trofeje – Stanley Cup, titul mistra světa a olympijského šampiona. V NHL odkroutil čtrnáct sezon v dresu Detroitu, kde se stal jednou z klubových legend. To není špatné na chlapíka, kterého si klub v draftu roku 1999 vybral až v sedmém kole jako 210. v celkovém pořadí… Foto: Profimedia.cz

Jevgenij Malkin – 2009 (Pittsburgh Penguins) Prvním Rusem, který zakusil pocity z převzetí Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off, se stal v roce 2009 útočník Pittsburghu Jevgenij Malkin. Stejně jako jeho dva předchůdci ze starého světa i on přivedl svůj tým fantastickými výkony ke Stanley Cupu. Ve 24 zápasech nastřádal do statistik neuvěřitelných 36 bodů za 14 gólů a 22 nahrávek. O tom, jak naplno šel tehdy do každého souboje, vypovídá i počet trestných minut, které si odseděl – bylo jich jednapadesát. Ostrostřelci z Východu. Toto je 10 nejlepších ruských kanonýrů v historii NHL Ruský útočník je aktuálně na druhé pozici v klubové historické tabulce podle počtu odehraných zápasů (940) a s 424 nastřílenými brankami mu patří čtvrtá příčka mezi všemi hráči v historii Pittsburghu Penguins. Pocity z výhry Stanley Cupu si zažil už třikrát - v letech 2009, 2016 a 2017. Foto: Profimedia.cz

Alexandr Ovečkin - 2018 (Washington Capitals) Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin podepsal před sezonou 2008/09 třináctiletou smlouvu s Washingtonem. V klubu v době podpisu doufali, že by Ovečkin jednou mohl přivést Capitals ke Stanley Cupu, a to se v roce 2018 povedlo, takže peníze vynaložené na jeho mzdu se rozhodně vyplatily. Ovečkin a spol. 6 aktivních hokejistů, kteří nastříleli v NHL aspoň 10 hattricků Ovečkin byl v play-off k nezastavení a jeho touha po zisku cenné trofeje strhávala celý tým. Ve 24 zápasech posbíral 27 bodů za 15 branek a 12 nahrávek a zcela po zásluze získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. Foto: Profimedia.cz

Victor Hedman - 2020 (Tampa Bay Lightning) Sezona 2016/17 byla z pohledu produktivity pro Victora Hedmana tou nejlepší v kariéře. Na málokterém hráči byl znát tak obrovský výkonnostní skok dopředu jako právě na tomto švédském obránci. V 79 zápasech nasbíral 72 bodů za 16 gólů a 56 nahrávek, což ho katapultovalo mezi nejproduktivnější beky v NHL. Hedman tak dal jasně najevo, že si naprosto zaslouží osmiletou lukrativní smlouvu, kterou podepsal v roce 2016. Vedle Stamkose a Kučerova je švédský zadák jednou z největších zbraní Tampy Bay a napříč celou soutěží se těší zaslouženému respektu. Konzistentní stálice. 11 nejproduktivnějších beků v NHL z posledních 10 sezon Držitel Norris Trophy pro nejlepšího zadáka soutěže ze sezony 2017/18 se v posledních dvou ročnících velmi výrazně zasloužil o zisk Stanley Cupu. V roce 2020 byl naprosto excelentní. V 25 utkáních o cenný pohár zaznamenal 22 bodů za deset branek a 12 nahrávek. V plus mínus bodování byl 13 bodů v kladných číslech, což jasně vypovídá o jeho významu pro tým. Foto: Profimedia.cz