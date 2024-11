Výjimeční borci. 4 aktivní ligoví fotbalisté, kteří v nejvyšší soutěži odehráli aspoň 400 zápasů

V nejvyšší české soutěži dosud odehrál rovných 400 střetnutí, dal 19 gólů a zaznamenal 39 asistencí. V historických statistikách soutěže figuruje na prvním místě v počtu přihrávek. A co se týče obranných soubojů, nikdo jich v dějinách samostatné české soutěže nepodstoupil a nevyhrál víc než on. V počtu odehraných minut je v historické tabulce na třetí příčce. Vysoko je také v žebříčku podle počtu žlutých karet - na kontě jich má (zatím) čtyřiasedmdesát.

2. Josef Jindřišek (Bohemians Praha 1905) – 444 utkání

Je mu 43 let, v nejvyšší soutěži kroutí už dvacátou sezonu, z toho v pražské Bohemce patnáctou. Záložník Josef Jindřišek hrával ještě před příchodem do Ďolíčku, kde se stal klubovou legendou, také v Olomouci a v Jablonci. Dosud nastřádal do statistik 444 ligových zápasů, během nichž zaznamenal 25 gólů. V aktuálním ročníku pobyl na hřišti během dvou utkání, do kterých naskočil jako náhradník, 83 minut.

