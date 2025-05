Výjimeční borci. 11 českých hokejistů, kteří dosud získali ocenění pro první hvězdu týdne v NHL

Dosud posledním českým hokejistou, který získal ocenění pro nejlepšího hokejistu týdne v NHL, je David Pastrňák. Útočník Bostonu to zvládl už pětkrát. Poprvé to dokázal v listopadu 2018 a posléze byl na vrcholu ankety znovu v říjnu roku 2019. Talentovaný forvard dal tehdy ve třech zápasech sedm branek a navrch přidal dvě nahrávky. Náramně mu vyšel především duel s Anaheimem, ve kterém se gólově prosadil hned čtyřikrát.

Poslední únorový týden v roce 2020 opanoval v NHL český brankář Pavel Francouz, který během sedmi dnů vychytal Coloradu tři výhry a poprvé se radoval v elitní lize z čistého konta díky vítězství 1:0 na ledě Anaheimu. Kromě toho se významnou měrou podílel na plném bodovém zisku v zápasech s New Yorkem Islanders (3:1) a Los Angeles (2:1). Porážku utrpěl pouze v utkání s Tampou Bay, které Avalanche podlehli 3:4 po prodloužení. Bylo to během jeho druhé sezony v zámoří, během níž si vysloužil nový kontrakt.

Legendární osmašedesátka se stala první hvězdou týdne v NHL dvakrát - v obou případech to bylo v barvách Floridy Panthers, kam byl vyměněn v roce 2015 z New Jersey. Poprvé se tak stalo v ročníku 2015/16, kdy za sebou nechal Erika Haulu a Craiga Andersona, podruhé o pár měsíců později v ročníku 2016/17, kdy dostal přednost před Jeddem Carterem a Camem Talbotem. Stalo se tak v posledním týdnu kalendářního roku 2016, kdy Panthers ve sledovaném období pomohl pěti nahrávkami a stal se v tu chvíli druhým nejproduktivnějším hráčem v historii NHL. Kromě to se stal dvakrát druhou a jedenkrát třetí hvězdou týdne.

Týden po Jiřím Hudlerovi se stal první hvězdou týdne v NHL v březnu roku 2015 útočník Scott Hartnell z Columbusu, po němž přišla řada na Ondřeje Pavelce. Tehdejší gólman Winnipegu chytal v parádní formě a Jets dovedl k výhrám nad San Jose, St. Louis a Washingtonem. I díky této sérii kanadský klub oslavil postup do play-off. To už ale věděl, jak chutnají pocity ze zisku tohoto ocenění, protože poprvé jej získal už za poslední listopadový týden v sezoně 2010/11. Až za českým brankářem skončil obránce Dustin Byfuglien a hvězda Pitttsburghu Sidney Crosby.

Do elitní zámořské ligy vlétl Tomáš Hertl v sezoně 2013/14 skvěle a už v říjnu se radoval z ocenění pro první hvězdu týdne. Nebýt zranění, kvůli kterému přišel také o olympiádu v Soči, mohl se stát nejlepším nováčkem roku. V NHL už kroutí dvanáctou sezonu. Během té minulé se poprvé stěhoval do jiného týmu. Zamířil do Las Vegas, ale San Jose opouštěl jako klubová legenda.

Tomáš Vokoun – 1x (říjen 2010)

Gólman Tomáš Vokoun byl do NHL draftován v roce 1994 Montrealem, za který odchytal první zápas v sezoně 1996/97. Během dvaceti minut ale inkasoval čtyři góly a na svou premiéru v dobrém nevzpomíná.

Jiné kafe už to bylo v Nashvillu, kde strávil osm let. Jen dvakrát se sice s tehdy podprůměrným týmem probojoval do play-off, kde pouť celku skončila vždycky už v prvním kole, ale v NHL si však během angažmá v hlavním městě country music vypracoval skvělou pověst napříč celou soutěží. V roce 2007 se rozhodl změnit povětří a podepsal už jako hvězda smlouvu na Floridě.

V dresu Panterů strávil polovinu doby, kterou předtím působil v Nashvillu, ale během pouhých čtyř sezon se nesmazatelně zapsal do klubové historie, a to navzdory faktu, že ani jednou nepřivedl mužstvo do vyřazovacích bojů. V historických tabulkách brankářů Floridy Panthers mu patří čtvrtá příčka v počtu odchytaných zápasů (248), čtvrtý je v počtu vychytaných vítězných utkání (101). Mezi gólmany, kteří nastoupili alespoň do stovky střetnutí, kraluje statistikám v procentuální úspěšnosti zákroků (92,3%) i v průměru inkasovaných gólů na zápas (2,57).

Do své poslední sezony na Floridě vstoupil famózně a stal se v ní hned první hvězdou týdne před Slovákem Mariánem Hossou a Ryanem Getzlafem. Během kariéry byl mezi trojicí nejlepších ještě třikrát - v únoru 2009 skončil druhý, v březnu 2008 a říjnu 2011 byl třetí.

