Výjimeční aneb 20 českých hokejistů, kteří se na juniorských šampionátech dostali do All-Star týmu

Hokej je samozřejmě kolektivní sport, ve kterém nezáleží jen na jednotlivcích. Bez výrazných osobností se ale zápasy nevyhrávají. Na juniorských světových šampionátech se každý snaží vyniknout, protože hráči vědí, že po boku svých vrstevníků hrají o budoucnost a celá akce je ve všech hokejových zemích velmi sledovaná. Probojovat se na takovém turnaji mezi nejlepší, to už něco znamená. Do All-Star týmu šampionátu se dosud dostalo 20 českých hokejistů. Kterým se to podařilo, to se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Karel Holý (1976) Vůbec prvním českým hokejistou, který se dostal na mistrovství světa juniorů do All-Star týmu turnaje, se stal v roce 1976 útočník Karel Holý. Bylo to na třetím šampionátu v historii, z něhož československý výběr odjel s bronzovými medailemi. 11 hráčů, které kluby NHL před 8 lety nepustily na MS juniorů. Byli moc dobří Pro tehdejší velkou naději pražské Sparty to byl už druhý start na světovém turnaji této věkové kategorie a patřil na něm k největším hvězdám. V sedmi zápasech nastřílel pět gólů a k nim přidal dvě nahrávky. V All-Star týmu s ním byl i spoluhráč z mužstva - slovenský brankář Pavol Švárny, který v 80. letech pomohl Košicím ke dvěma titulům mistra Československa. Foto: Profimedia.cz

Miloslav Hořava (1981) Miloslav Hořava je stříbrným medailistou z olympijských her v roce 1982 a bronzovým z Albertville. Bývalý obránce má ve sbírce také kompletní sadu medailí ze seniorských světových šampionátů. Na mistrovství světa juniorů hrál dvakrát, ale na cenný kov ani jednou nedosáhl. Svou druhou účast na přelomu let 1980/81 však ozdobil parádními výkony. V pěti zápasech zaznamenal pět bodů za dva góly a tři nahrávky, stal se nejlepším obráncem turnaje a dostal se i do All-Star týmu. V něm byl mimo jiné i se švédským útočníkem Patrikem Sundströmem, který se později stal hvězdou NHL v dresech Vancouveru a New Jersey Devils.

Vladimír Růžička (1982 a 1983) O tom, že je výjimečným talentem, přesvědčoval Vladimír Růžička už od útlého mládí. Zlatý, stříbrný a bronzový medailista se seniorských světových šampionátů a olympijský vítěz z Nagana hrál na počátku skvělé kariéry hned třikrát na mistrovství světa hráčů do 20 let. Na zlato sice ani jednou s československým výběrem nedosáhl, ale dvakrát pomohl vybojovat stříbro. Bylo to v letech 1982 a 1983, kdy byl zařazen do All-Star týmu turnaje. Lídři kabiny! 6 českých kapitánů z olympijských her a Světových pohárů Už v roce 1981, kdy mu bylo sedmnáct let, nasbíral do statistik pět bodů v pěti zápasech, ale to byl pro mladého Růžičku jen zahřívací turnaj. O rok později měl po sedmi zápasech na kontě osm gólů a jednu nahrávku, a v roce 1983 ohromil hokejový svět ziskem 20 bodů (12+8) v sedmi utkáních.

Petr Rosol (1984) Po dvou stříbrech se v roce 1984 museli českoslovenští junioři spokojit na světovém šampionátu „jen“ s bronzem, ale na turnaji zazářilo hned několik talentovaných hráčů. Dva se dokonce objevili v All-Star týmu. Jedním z nich byl útočník Petr Rosol. Pro litvínovského odchovance to bylo už třetí mistrovství světa této věkové kategorie a předchozí zkušenosti dokázal přetavit v sedmi zápasech do 15 bodů za deset gólů a pět asistencí.

František Musil (1984) Řízný obránce František Musil je jedním ze dvou Čechů, kteří byli vybráni do All-Star týmu na mistrovství světa juniorů v roce 1984. Stejně jako pro Petra Rosola to byl pro něj už třetí světový turnaj této věkové kategorie a po dvou stříbrech si pověsil na krk bronzovou placku. Po přechodu mezi seniory se mohl radovat ze všech cenných kovů na světových šampionátech. Do zlaté medaile si kousl na turnaji v Praze v roce 1985.

Michal Pivoňka (1985,1986) Kromě zlaté medaile ze seniorského mistrovství světa má útočník Michal Pivoňka ve své sbírce také bronz (1984) a stříbro (1985) z juniorského šampionátu. Hrál na něm třikrát a dvakrát se díky skvělým výkonům propracoval do All-Star týmu turnaje. Mistři smrtících úderů. 11 Čechů, kteří v NHL nastříleli nejvíc gólů v oslabení V roce 1985 posbíral v sedmi zápasech 13 bodů za devět branek a čtyři asistence, pomohl československému týmu ke stříbrným medailím a byl vyhlášen nejlepším útočníkem mistrovství. O rok později měl po sedmi utkáních na kontě deset bodů (5+5), medaili si ale na krk nepověsil, jelikož Čechoslováci skončili o skóre třetí za Spojenými státy. Šampionem se stal Sovětský svaz před Kanadou.

Jiří Látal (1987) Olomoucký odchovanec Jiří Látal hrál na třech juniorských šampionátech a dvakrát je opouštěl se stříbrnou medailí. Nejprve vystoupal na stupně vítězů během svého prvního mistrovství světa v roce 1985, podruhé pak o dva roky později, kdy patřil k pilířům československého výběru. Do statistik si tehdy zapsal šest bodů za čtyři góly a dvě nahrávky. Superhvězdy s jedničkami. Toto je 6 nejlepších hráčů, kteří v NHL nosili na dresu číslo 11 V All-Star týmu s ním tehdy byl i jeho slovenský spoluhráč z reprezentace Juraj Jurík, ale také budoucí legendy světového hokeje - americký obránce Brian Leetch a švédský forvard Ulf Dahlén. S oběma se pak potkal během tříletého působení v NHL, kde hájil barvy Philadelphie Flyers.

Petr Hrbek (1988) Odchovanec pražské Sparty Petr Hrbek bojoval na dvou juniorských šampionátech a především první účast v roce 1988 se mu nesmírně povedla. V sedmi zápasech si připsal na konto osm bodů za čtyři góly a stejný počet nahrávek a i když Československo tehdy na medaile nedosáhlo, byl vybrán do All-Star týmu turnaje, kde byl mimo jiné ve společnosti takových celebrit jako Alexandr Mogilnyj, Theoren Fleury či Teppo Numminen. Horák, Gudas a spol. Připomeňte si, jak vypadal první samostatný český tým na mistrovství světa v roce 1993 Hrbek si však spravil chuť o rok později, kdy pěti body v sedmi zápasech přispěl k zisku bronzu. Ve výčtu úspěchů má také stříbro a bronz z mistrovství světa hráčů do 18 let, dvě třetí místa vybojoval i na mistrovství světa seniorů a na olympiádě v Albertville. Kompletní sbírku cenných kovů má z české nejvyšší soutěže.

Milan Tichý (1989) Obránce Milan Tichý se na mistrovství světa v roce 1989 radoval nejen z bronzové medaile, ale také z nominace do All-Star týmu, v němž figurovali například i Pavel Bure či Jeremy Roenick. Výbornými výkony na turnaji si vysloužil pozornost skautů z NHL a o pár měsíců později byl draftován Chicagem. Plzeňský odchovanec se po pádu Železné opony vypravil do zámoří a v dresu Blackhawks a posléze New Yorku Islanders odehrál 23 zápasů, ale nastálo se do elitní ligy neprosadil. V roce 1996 ukončil hráčskou kariéru a od roku 1999 je skautem Columbusu pro Evropu.

Jaromír Jágr (1990) Co na tom, že československý výběr skočil na mistrovství světa juniorů v roce 1990 až třetí za Kanadou a Sovětským svazem? V All-Star výběru turnaje však hráli prim čeští borci - byli v něm hned tři. Největší budoucí personou byl Jaromír Jágr. Kladenský odchovanec tehdy v sedmi zápasech zaznamenal pět gólů a 13 asistencí a stal se nejlepším nahrávačem šampionátu. Z HISTORIE: Zkrácená sezona NHL před 25 lety - tehdy v ní Češi oslnivě zářili I zásluhou povedených výkonů na turnaji si ho o pár měsíců později vybral jako pátého hráče v celkovém pořadí draftu Pittsburgh a na podzim roku 1990 už mladý Džegr válel v NHL. A zbytek je už jen (slavná) historie... Foto: Profimedia.cz

Robert Reichel (1990) Na rozdíl od Jaromíra Jágra, který hrál na mistrovství světa juniorů jen jedinkrát, se Robert Reichel na této akci představil třikrát a dvakrát se radoval z bronzové medaile. V roce 1990 se dostal do All-Star týmu zásluhou nesmírné produktivity, když v sedmi zápasech zaznamenal 21 bodů (11+10) a byl také vyhlášen nejlepším útočníkem turnaje. Góly s puncem zlata. 17 Čechů, kteří nastříleli v NHL nejvíc vítězných branek Stejně jako Jágr zamířil Reichel už v témže roce do zámoří, kde od sezony 1990/91 oblékal dres Calgary a posléze New Yorku Islanders a Toronta Maple Leafs. Zlatý medailista z Nagana je také trojnásobným mistrem světa. Foto: Profimedia.cz

Jiří Šlégr (1990) Třetím Čechem do party v All-Star týmu juniorského mistrovství světa v roce 1990 byl obránce Jiří Šlégr. Na nejprestižnější turnaj hráčů do 20 let se vypravil dvakrát a v obou případech odjížděl s bronzem. V roce 1990 se dostal do All-Star týmu, o rok později se stal nejlepším obráncem šampionátu. Český Triple Gold Club. Toto je 9 hráčů, kteří vyhráli olympiádu, MS i extraligu Litvínovský odchovanec má vitríny nabité trofejemi. Kromě toho, že je olympijským vítězem a mistrem světa, má také prsten pro vítěze Stanley Cupu a vyhrál i tuzemskou extraligu. Foto: Profimedia.cz

Martin Ručinský (1991) Martin Ručinský odstartoval hokejovou kariéru v Litvínově, odkud také vyrazil na přelomu let 1990/91 reprezentovat (tehdy ještě Československo) na juniorský šampionát. V sedmi utkáních se blýskl devíti brankami a čtyřmi asistencemi a řekl si o velkou pozornost skautů z NHL. Jen o pár měsíců později si ho v prvním kole draftu vybral Edmonton. Tady věří českým hráčům! 8 klubů, které si v draftech NHL vybraly nejvíc Čechů Z mistrovství světa hráčů do 20 let si tehdy odvezl bronzovou medaili a v All-Star týmu se sešel například s Ericem Lindrosem, proti němuž se o sedm let později postavil na olympiádě v Naganu, kde se radoval ze zlaté medaile. Kromě toho je trojnásobným mistrem světa a dvakrát zvedl nad hlavu pohár pro vítěze české extraligy. Foto: Profimedia.cz

David Výborný (1994) David Výborný je symbolem zlaté éry českého hokeje. Někdejší útočník byl u pěti zlatých medailí, první (1996) i poslední (2005) získal ve Vídni. Ve sbírce má ještě dva bronzy a jedno stříbro, zahrál si i na bronzové olympiádě v Turíně. 7 skvělých hokejistů, kteří hráli za první samostatný český výběr na mistrovství světa juniorů Podstatnou část kariéry v NHL spojil s Columbusem, kde odehrál přes 500 zápasů. V roce 2008 se vrátil domů a upsal se Spartě. O řadu let dříve, konkrétně v roce 1994, reprezentoval Českou republiku na světovém šampionátu juniorů. Národní tým skončil na turnaji hraném v Ostravě a Frýdku-Místku pátý a Výborný (bilance 5+2) se na jeho konci dostal do All-Star výběru. Foto: Profimedia.cz

Milan Kraft (2000) Rok 2000 byl pro český hokej nesmírně úspěšný. Světové zlato totiž neslavili jen senioři, ale také junioři, kteří triumfovali ve Švédsku. Farmářské hvězdy aneb 22 českých hokejistů, kteří získali ocenění „Hráč týdne“ v AHL Jaroslav Holík s Radimem Rulíkem měli k dispozici Martina Havláta, Zbyňka Irgla, Josefa Vašíčka, ale také Milana Krafta, který během čtyř sezon odehrál přes 200 zápasů za Pittsburgh. Kraft se na turnaji dostal díky pěti gólům a sedmi asistencím na druhé místo v tabulce produktivity, vklínil se mezi sourozence Sedinovy, a vysloužil si nominaci do All-Star týmu. Foto: Profimedia.cz

Rostislav Klesla (2001) Češi vyhráli juniorské mistrovství světa ve Švédsku a v následujícím roce tak byli považováni za jednoho z favoritů turnaje hraného v Rusku. Obstáli na výbornou a do vlasti dovezli druhé a dosud poslední zlato. 16 nejvytíženějších Čechů v historii NHL. Tihle chlapi si během zápasů moc nevydechli Nejlepším brankářem turnaje se stal Tomáš Duba, nejlepším útočníkem Pavel Brendl a nejlepším obráncem Rostislav Klesla, který se dostal i do All-Star týmu. Už v té době působil v NHL, ze které se po 654 odehraných duelech v roce 2014 vrátil do české extraligy. Foto: Profimedia.cz

Pavel Brendl (2001) V roce 2001 se do All-Star výběru nedostal pouze Rostislav Klesla, ale i další český hráč Pavel Brendl. Ten byl zároveň nejlepším útočníkem i vítězem kanadského bodování turnaje. Do statistik si připsal deset bodů za čtyři góly a šest asistencí. 15 let od poslední medaile juniorů. Kam to od té doby dotáhli Češi z bronzové dvacítky? Brendl uspěl v draftu NHL v roce 1999, ve kterém si ho New York Rangers vybral jako čtvrtého hráče v pořadí. Za Rangers ale nikdy nenastoupil, místo toho se snažil prosadit ve Philadelphii, Carolině a Phoenixu. Velmi dobré angažmá prožil v ruském Novgorodu, objevil se také v Pardubicích a v brněnské Kometě. Foto: Profimedia.cz

Marek Schwarz (2005) Rok 2005 byl posledním, ve kterém čeští junioři získali na šampionátu medaili. Lví podíl na tom měl gólman Marek Schwarz, který v boji o bronz pomohl k výhře nad domácím výběrem Spojených států. 3 čeští brankáři, kteří se v minulosti stali nejlepšími gólmany na MS juniorů Český gólman se postavil proti takovým velikánům, jako byli Sidney Crosby, Patrice Bergeron, Alexandr Ovečkin či Jevgenij Malkin, a o to cennější bylo jeho zařazení do All-Star mužstva. Schwarz, který během tří let odchytal šest zápasů za St. Louis, měl na turnaji více než dvaadevadesátiprocentní úspěšnost zákroků. Foto: Profimedia.cz

Petr Mrázek (2012) Předposledním českým hokejistou, který se dostal do All-Star výběru juniorského šampionátu, se stal Petr Mrázek. Bylo to v roce 2012 na šampionátu hraném v Kanadě, kde Češi skončili pátí. Nehráli sice o medaile, Mrázek neměl nejlepší průměr ani úspěšnost zákroků, současný gólman Caroliny však na turnaji vynikl natolik, že se dostal do výběru těch nejlepších. Foto: Profimedia.cz