Výjimeční! 5 hráčů, kteří nastříleli 5 gólů v jednom zápase Premier League

V aktuální sezoně anglické Premier League mohli diváci na stadionech vidět osm zápasů, v nichž jeden hráč nastřílel do sítě protivníka tři branky. Dva z nich to dokonce dokázali společně v jediném utkání - v duelu Leicesteru se Southamptonem, v němž prvně jmenovaný tým rozválcoval soupeře na jeho hřišti 9:0. V 28 let dlouhých dějinách Premier League najdeme téměř tři stovky fotbalistů, kteří pokořili brankáře třikrát v jednom zápase a tři desítky borců zvládly skórovat čtyřikrát. V průměru jednou za pět let se však v soutěži objeví borec, který nasází soupeři pět kousků. Dosud se to podařilo jen pěti hráčům a všechny je najdete i s podrobnostmi v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Andrew Cole (Anglie) Anglický útočník Andrew Cole působil v Premier League od jejího vzniku v roce 1992 dlouhých 16 let. Během té doby se vypracoval se 187 nastřílenými góly ve 414 zápasech ve třetího nejlepšího kanonýra soutěže v její historii. Branky dával v dresech Newcastlu United, Manchesteru United, Blackburnu Rovers, Fulhamu, Manchesteru City a Portsmouthu. Střelci s přesnou muškou. 12 nejlepších kanonýrů v historii Premier League Výjimečný kousek se mu povedl v ročníku 1994/95. Uprostřed sezony přestoupil z Newcastlu do Manchesteru United a necelé dva měsíce nato zazářila jeho střelecká hvězda naplno. Red Devils tehdy vyhráli utkání s Ipswichem Town rekordně vysoko 9:0 a Cole se do statistik zapsal pětkrát jako střelec. Stal se vůbec prvním hráčem v soutěži, jemuž se to povedlo. Foto: Profimedia.cz

Alan Shearer (Anglie) To by bylo, abychom mezi pětigólovými střelci v jednom utkání anglické Premier League nenašli historicky nejlepšího kanonýra soutěže Alana Shearera. Legendární fotbalista působil od roku 1992 v Blackburnu a po čtyřech sezonách zamířil do Newcastlu United. Právě v dresu Magpies se mu v roce 1999 povedl husarský kousek. Zakletá trofej. 10 úžasných fotbalistů, kteří by si zasloužili Zlatý míč, ale nikdy ho nezískali Straky tehdy vypráskaly Sheffield Wednesday 8:0 a Shearer se na vysoké výhře podílel pěti brankami. Když se v roce 2006 loučil s klubem i s profesionální kariérou, měl na kontě 260 gólů v Premier League (z toho 148 v Newcastlu), které nasázel v 441 zápasech. Foto: Profimedia.cz

Jermain Defoe (Anglie) Kariéra anglického útočníka Jermaina Defoea se nezadržitelně chýlí ke konci. Momentálně je hráčem Bournemouthu a na lepší a slavnější časy v Premier League může jen vzpomínat. Nejlepší část kariéry strávil v Tottenhamu, kde také zaznamenal zápas z říše snů. Pracháči. Nejlépe placení hráči z každého týmu v anglické Premier League V listopadu roku 2009 Spurs rozmetali Wigan Athletic výslekem 9:1 a většinu gólů nastřílel právě Defoe. Byla to jeho vůbec nejpovedenější sezona na White Hart Lane, v níž ve 34 zápasech zaznamenal 18 branek. I díky nim je momentálně sedmým nejlepším kanonýrem v historii soutěže. Foto: Profimedia.cz

Dimitar Berbatov (Bulharsko) Když v roce 2008 koupil Manchester United za více než 30 milionů liber z Tottenhamu útočníka Dimitara Berbatova, udělal z něho jednoho z nejdražších hráčů v klubové historii. Bulharský snajpr strávil na Old Trafford čtyři sezony, během kterých odehrál 108 ligových zápasů, v nich nastřílel 48 branek a pomohl Rudým ďáblům ke dvěma mistrovským titulům. Fakt velké prachy aneb 25 nejdražších přestupů v historii Manchesteru United Nejpovedenější utkání v Premier League odehrál v listopadu roku 2010. Manchester United tehdy rozmázl před více než 74 tisíci diváky na domácím hřišti Blackburn Rovers výsledkem 7:1 a Berbatov na tom měl lví podíl, jelikož sám vstřelil pět gólů. V ročníku 2010/11 jich přidal ještě dalších patnáct. Foto: Profimedia.cz