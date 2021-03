Výjimeční. 3 Češi, kteří vyhráli mistrovství světa juniorů i seniorů

Ani na šampionátu „dospělých“ v roce 2000 v Petrohradě nebyl jen do počtu a ke zlaté medaili pomohl dvěma góly a jednou asistencí. Od té doby hrál na mistrovství světa už jen dvakrát – na domácím šampionátu v roce 2004 zasáhl do tří zápasů a před osmi lety v Bratislavě pomohl Hadamczikovu týmu k zisku bronzových medailí.

Josef Vašíček

Letos to bude deset let, co se odehrála letecká tragédie v Jaroslavli. Na palubě havarovaného letadla seděl i bývalý skvělý útočník Josef Vašíček, který gólem do prázdné kanadské branky pečeti český triumf na mistrovství světa v roce 2005.

Vítěz Stanley Cupu z roku 2006 a účastník Světového poháru měl ve své sbírce i juniorský titul mistra světa, který pomohl vybojovat v roce 2000. Bývalý centr tehdy odehrál na turnaji sedm zápasů, dal v nich jeden gól a přidal tři asistence.

Foto: Profimedia.cz