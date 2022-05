Výjimeční! 13 hráčů, kteří si připsali v jednom utkání v NHL aspoň 8 bodů

Zaznamenat v jednom utkání pět bodů, to se nestává moc často. Šest kanadských bodů si do statistik během jednoho zápasu zapíše jen pár vyvolených hokejistů A sedm? To už je skoro zázrak. Jenže v historii NHL bychom našli pár opravdu výjimečných borců, kteří v jednom duelu nastřádali i osm a více bodů. Někteří dokonce i v play-off.

V dějinách nejslavnější zámořské soutěže je registrováno jen 13 hokejistů, kterým se to povedlo. Dva hráči to dokonce dokázali více než jednou. Všechny „výjimečné“ najdete v následujících kapitolách. Figurují mezi nimi i dva slovenští borci.