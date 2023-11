Výjimeční. 11 Čechů, kteří se na šampionátech juniorů od rozdělení federace dostali do All-Star týmu

Získat medaili, to je sen, o který se každoročně rvou čeští hokejisté na juniorském světovém šampionátu. Na přelomu loňského a letošního roku to konečně po letech vyšlo, a to se projevilo také ve složení All-Star týmu turnaje.

Hokej je samozřejmě kolektivní sport, ve kterém nezáleží jen na jednotlivcích. Bez výrazných osobností se ale zápasy nevyhrávají. Na juniorských světových šampionátech se každý snaží vyniknout, protože hráči vědí, že po boku svých vrstevníků hrají o budoucnost a celá akce je ve všech hokejových zemích velmi sledovaná. Probojovat se na takovém turnaji mezi nejlepší, to už něco znamená. Do All-Star týmu šampionátu se ještě v dresu Československa dostali například Petr Rosol, Jaromír Jágr či Martin Ručinský, jedenácti hokejistům se to podařilo už v barvách samostatné české reprezentace. Najdete je v následujících kapitolách.

Tomáš Suchánek (2023) Aktuálně dvacetiletý gólman Tomáš Suchánek je rodákem z Přerova a v tamním klubu se také hokejově vzdělával až do sezony 2019/20, kdy začal chytat juniorskou extraligu v dresu Třince. Oceláři ho poslali na hostování do Frýdku-Místku, takže už velmi záhy se otrkával mezi dospělými ve druhé lize. V českém reprezentačním dresu se zúčastnil mistrovství světa sedmnáctek, osmnáctek i dvacítek, na kterém letos výrazně pomohl skvělými výkony ke stříbrným medailím. Jeho pozice brankářské jedničky na turnaji byla nezpochybnitelná a do klece nikoho jiného nepustil. Odchytal všech sedm utkání a úspěšností zákroků 93,4 % a byl zařazen do All-Star týmu šampionátu. Suchánek je považován za jednoho z nejtalentovanějších českých brankářů, kupodivu však neprošel draftem NHL. Foto: Profimedia.cz

David Jiříček (2023) Po čtyřech letech měla loni Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. A dokonce v elitní desítce. Byl jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže. Dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál v ročníku 2021/22 devětadvacet utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Po skončení sezony byl členem seniorské reprezentace, která přivezla bronz z mistrovství světa. Zámořští skauti o jeho kvalitách nepochybovali a Columbus po něm sáhl jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V klubu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. V minulém ročníku hrál převážně ve farmářském celku v soutěži AHL. V dresu Blue Jackets naskočil pouze do čtyř utkání. I proto ho klub bez problémů uvolnil pro potřeby národního celku na mistrovství světa juniorů na přelomu let 2022 a 2023. Jiříček byl na šampionátu jedním z lídrů týmu, v sedmi zápasech nasbíral sedm bodů (3+4), získal ocenění pro nejlepšího obránce a byl zařazen do All-Star týmu turnaje. Foto: Profimedia.cz

Jiří Kulich (2023) Útočník Jiří Kulich hokejově vyrůstal v Chomutově, v části sezony 2020/21 však hostoval v Karlových Varech a v pouhých šestnácti letech okusil extraligu. V ročníku 2021/22 už byl kmenovým hráčem Energie a měl jisté místo v sestavě. Odehrál 49 utkání, ve kterých posbíral 14 bodů za devět gólů a pět nahrávek. Dvakrát se představil v českém národním týmu na mistrovství světa hráčů do 18 let a dvakrát byl členem juniorské reprezentace na světovém šampionátu. Na stříbrné medaili se podílel devíti body (7+2) v sedmi zápasech a vysloužil si zařazení do All-Star týmu turnaje. Šikovný forvard šel v loňském draftu na řadu už v prvním kole jako osmadvacátý, když po něm sáhlo Buffalo. Celou minulou sezonu strávil ve farmářském celku Rochester Americans v soutěži AHL, kde si vedl skvěle. Začal tam ve velkém stylu i aktuální ročník, v němž by se měl dočkat i pozvánky do NHL. S Buffalem má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2026.

Jan Myšák (2022) Litvínovský odchovanec Jan Myšák si poprvé vyzkoušel zámořský hokej už v sezoně 2019/20 a okamžitě dokázal zaujmout tamní skauty. V juniorské soutěži OHL posbíral 25 bodů (15+10) ve 22 zápasech. Následující ročník po draftu odstartoval na severu Čech, ale následně se vypravil za Atlantik a jako člen farmářského celku Laval Rocket působil v nižší soutěži AHL. Bylo však znát, že mezi dospělými se má ještě hodně co učit. Ve 22 utkáních zaznamenal dvě branky. V ročníku 2021/22 byl zařazen do juniorské soutěže OHL, kterou s týmem Hamilton Bulldogs dokázal vyhrát. Od minulé sezony hraje mezi dospělými v AHL. Na první pozvánku do NHL zatím marně čeká. Kontrakt s Montrealem, který si ho vybral ve druhém kole draftu, má podepsaný do konce ročníku 2024/25. Myšák hrál v českém dresu na třech juniorských šampionátech a pokaždé patřil mezi opory mužstva. Na přelomu let 2021 a 2022 byl kapitánem týmu, na turnaji zaznamenal v sedmi zápasech osm bodů (5+3), byl nejproduktivnějším hokejistou českého výběru a vešel se do první desítky kanadského bodování mistrovství světa.

Filip Zadina (2018) Filip Zadina má hokejové geny. Jeho otec Marek patřil dlouhá léta k inventáři české extraligy. Ve sbírce úspěchů má bronz z mistrovství světa juniorů, titul československého šampiona a tři stříbrné medaile z nejvyšší samostatné české soutěže. Nikdy však nebyl draftován, což se jeho synovi podařilo – v roce 2018 po něm sáhl Detroit už jako po šestém hráči v celkovém pořadí. Vysoké postavení v draftu mu zajistily nejen famózní výkony v zámořské juniorské soutěži QMJHL v dresu celku Halifax Mooseheads, ale také povedené vystoupení na mistrovství světa juniorů na přelomu let 2017 a 2018. Talentovaný forvard byl tahounem českého týmu, v sedmi zápasech nastřílel sedm branek a k nim přidal jednu nahrávku. Zcela zaslouženě se dostal do All-Star týmu turnaje, v němž figurovala mimo jiné také jednička draftu z roku 2018 Rasmus Dahlin. Foto: Profimedia.cz

Petr Mrázek (2012) Od roku 2005 až do ledna roku 2018, kdy prohráli boj o bronz s Američany, Češi na mistrovství světa juniorů o medaile nehráli. Před necelými dvanácti lety v Kanadě dosáhli na páté místo, ale i když se tehdy vraceli domů nevesele, měli v týmu hráče, o kterém věděl celý hokejový svět. Řeč je o Petru Mrázkovi, který předváděl fantastické výkony a právem se stal nejlepším gólmanem turnaje. Neměl sice nejlepší průměr (2,49) ani úspěšnost zákroků (92,79), přesto chytal tak dobře, že se dostal i do All Star týmu šampionátu. Foto: Profimedia.cz

Marek Schwarz (2005) Rok 2005 byl až do letoška posledním, ve kterém čeští junioři získali na šampionátu medaili. Lví podíl na tom měl tehdy gólman Marek Schwarz, který v boji o bronz pomohl k výhře nad domácím výběrem Spojených států. Český brankář se na turnaji postavil proti takovým velikánům, jako byli Sidney Crosby, Patrice Bergeron, Alexandr Ovečkin či Jevgenij Malkin. O to cennější bylo jeho zařazení do All-Star týmu. Schwarz, který během tří let odchytal šest zápasů za St. Louis, měl na šampionátu více než dvaadevadesátiprocentní úspěšnost zákroků. Foto: Profimedia.cz

Rostislav Klesla (2001) Češi vyhráli juniorské mistrovství světa ve Švédsku a v následujícím roce tak byli považováni za jednoho z favoritů turnaje hraného v Rusku. Obstáli na výbornou a do vlasti dovezli druhé a dosud poslední zlato. Nejlepším obráncem turnaje se stal Rostislav Klesla, který se dostal i do All-Star týmu. Už v té době působil v NHL, odkud se po 654 odehraných duelech v roce 2014 vrátil do české extraligy. Foto: Profimedia.cz

Pavel Brendl (2001) V roce 2001 se do All-Star výběru nedostal pouze Rostislav Klesla, ale i další český hráč - Pavel Brendl. Ten byl zároveň nejlepším útočníkem i vítězem kanadského bodování turnaje. Do statistik si připsal deset bodů za čtyři góly a šest asistencí. Brendl uspěl v draftu NHL v roce 1999, ve kterém si ho New York Rangers vybral jako čtvrtého hráče v celkovém pořadí. Za Rangers ale nikdy nenastoupil. Snažil se prosadit ve Philadelphii, Carolině a Phoenixu. Slušné angažmá prožil v ruském Novgorodu, objevil se také v Pardubicích a v brněnské Kometě. Foto: Profimedia.cz

Milan Kraft (2000) Rok 2000 byl pro český hokej nesmírně úspěšný. Světové zlato totiž neslavili jen senioři, ale také junioři, kteří triumfovali ve Švédsku. Jaroslav Holík s Radimem Rulíkem měli k dispozici Martina Havláta, Zbyňka Irgla, Josefa Vašíčka, ale také Milana Krafta, který během čtyř sezon odehrál přes 200 zápasů za Pittsburgh v NHL. Kraft se na juniorském šampionátu dostal díky pěti gólům a sedmi asistencím na druhé místo v tabulce produktivity, vklínil se mezi sourozence Sedinovy, a vysloužil si nominaci do All-Star týmu.

David Výborný (1994) David Výborný je symbolem zlaté éry českého hokeje. Šikovný útočník byl u pěti zlatých medailí, první (1996) i poslední (2005) získal ve Vídni. Ve sbírce má ještě dva bronzy a jedno stříbro, zahrál si i na bronzové olympiádě v Turíně. Podstatnou část kariéry v NHL spojil s Columbusem, kde odehrál přes 500 zápasů. V roce 2008 se vrátil domů a upsal se Spartě. O řadu let dříve, konkrétně v roce 1994, reprezentoval Českou republiku na světovém šampionátu juniorů. Národní tým skončil na turnaji hraném v Ostravě a Frýdku-Místku pátý a Výborný (bilance 5+2) se na jeho konci dostal do All-Star výběru. Foto: Profimedia.cz