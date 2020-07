Výjimečné talenty v maskách. 3 skvělí gólmani v NHL, kterým není víc než 23 let

Říká se, že brankáři vyzrávají déle a pomaleji než hráči do pole. U některých to ale tak docela neplatí. Už ve velmi mladém věku ukazují, že mají vysokou kvalitu a potenciál do budoucnosti. V následujících kapitolách najdete trojici gólmanů z NHL, kterým není víc než 23 let a patří v této věkové kategorii k absolutní elitě.

Carter Hart – 21 let (Philadelphia Flyers) Kanadský brankář Carter Hart oslaví v srpnu 22. narozeniny a v tomto výběru je nejmladším hráčem. V NHL už má ale za sebou dva ročníky, ve kterých se prezentoval v báječném světle. Ve své první sezoně odchytal 31 utkání s průměrem 2,83 inkasovaných branek na utkání a úspěšností zákroků 91,7 %. V té současné zvládl 43 zápasů s průměrem 2,42 obdržených gólů a úspěšností 91,4 %. Mají dohromady jen 114 let. Takhle by nyní vypadala nejmladší pětka s brankářem v NHL Ve Philadelphii měli v nedávné minulosti velké starosti s gólmanským postem a mezi tyčemi se protočila řada brankářů, mezi nimiž byl i Čech Michal Neuvirth. Všechny je ale zastínil mladík, kterého si Flyers vybrali v roce 2016 ve druhém kole draftu jako 48. hráče v celkovém pořadí. Juniorský mistr světa z roku 2018 si zachytal v kanadském národním týmu i na světovém šampionátu dospělých v roce 2019 na Slovensku. V brance strávil tři zápasy a zasloužil se o to, že reprezentace javorového listu postoupila až do finále. Ve Philadelphii má smlouvu do roku 2021 a odborníci mu věští zářivou budoucnost. Foto: Profimedia.cz

Ilja Samsonov – 23 let (Washington Capitals) Urostlý ruský gólman Ilja Samsonov byl v draftu roku 2015 dvaadvacátou volbou v celkovém pořadí. Na první start v NHL ale čekal až do současné sezony. Capitals ho po draftu nechávali dozrát v Magnitogorsku, za který pravidelně chytal do konce sezony 2017/18 v KHL. V dalším ročníku už se adaptoval na zámořský hokej ve farmářském celku v AHL. Jakub Vrána a 4 další (možné) budoucí hvězdy Washingtonu Capitals, jimž není víc než 23 let Začátek za oceánem byl krušný, ale postupem času Samsonov ukázal, že v něm vězí opravdu velký talent. Pokud jej dokáže rozvinout, pak by mohl být zárukou úspěchů Washingtonu v budoucnosti. V základní části aktuálního ročníku odchytal 26 utkání, v nichž zaznamenal 2,55 inkasovaných branek na utkání a úspěšnost zákroků 91,3 %. Foto: Profimedia.cz