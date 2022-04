Výjimečné talenty v maskách. 3 nadějní gólmani z NHL, kterým není víc než 21 let

Říká se, že brankáři vyzrávají déle a pomaleji než hráči do pole. U některých to ale tak docela neplatí. Už ve velmi mladém věku ukazují, že mají vysokou kvalitu a potenciál do budoucnosti. V následujících kapitolách najdete trojici gólmanů z NHL, kterým není víc než 21 let a patří v této věkové kategorii k absolutní elitě.

2. Nico Daws, 21 let (Kanada) – New Jersey Devils

Draftován: 84. v celkovém pořadí v roce 2020 (New Jersey Devils)

Bilance v aktuální sezoně: 25 zápasů – 3,11 inkasovaných branek za zápas, 89,3 % úspěšných zákroků

New Jersey už několik let buduje mladý tým, který by v blízké budoucnosti mohl patřit k nejlepším v NHL. Mladá krev se hrne také do branky. V aktuálním ročníku debutoval mezi tyčemi jednadvacetiletý Nico Daws, který překvapivě zaujal po zranění Jonathana Berniera roli nejvytíženějšího gólmana Devils, když odchytal 25 utkání.

Trenéři New Jersey vyzkoušeli v současné sezoně v brance už sedm brankářů a je evidentní, že hledají toho ideálního. Urostlý Daws by mohl být tím pravým. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2024, takže ještě bude mít dost času přesvědčit o svých kvalitách.

Foto: Profimedia.cz