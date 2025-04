Výjimečné osobnosti. 3 čeští vítězové Stanley Cupu, kteří si zahráli v aktuální extraligové sezoně

Část 1 / 4



V minulé sezoně získali Stanley Cup hokejisté Floridy, nebyl u toho však žádný český zástupce. Posledním týmem s tuzemským hráčem v sestavě, jemuž se to povedlo, bylo Colorado s Pavlem Francouzem v roce 2022. Před ním slavila Tampa Bay s Janem Ruttou a Ondřejem Palátem. Francouz už ukončil kariéru a Palát s Ruttou působí nadále v zámoří, v extralize se však v tomto ročníku objevili tři čeští hráči, kteří zvedli slavný pohár nad hlavu. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 4 Jaromír Jágr (Rytíři Kladno) – vítěz Stanley Cupu z let 1991 a 1992 s Pittsburghem Když Jaromír Jágr v roce 2008 opustil New York Rangers a zamířil do ruského Avangardu Omsk, rozloučili se v NHL s jednou z největších person soutěže, sečetli statistická data z jeho kariéry a plánovali, že jej brzy uvedou do Hokejové síně slávy. Pětinásobný vítěz bodování základní části a nejlepší Evropan v historii NHL však zase jednou všechny překvapil a o tři roky později se vrátil zpět. Téměř ve všech statistikách soutěže patří Jágr do nejlepší desítky. Nebýt odchodu do KHL, mohl v historických tabulkách figurovat ještě výš. I tak je úžasné, kam to kladenský odchovanec dotáhl. Ve sbírce má dva prsteny pro vítěze Stanley Cupu, zlato z olympiády i ze světového šampionátu. 9 českých hokejistů, kteří prošli draftem ve stejném roce jako Jaromír Jágr, ale nikdy si v NHL nezahráli V nejlepších dobách byl nezastavitelný. Prakticky nešel odstavit od puku a z obránců často dělal jen statisty, kteří sledovali jeho exhibici. S Mariem Lemieuxem vytvořil v Pittsburghu jednu z nejúchvatnějších hokejových dvojic v dějinách. Je to neuvěřitelné, ale v aktuálním ročníku zvládl mezi 52. a 53. rokem odehrát 39 extraligových zápasů, ve kterých dal pět branek a na dalších jedenáct nahrával spoluhráčům. S velmi velkou pravděpodobností šlo o poslední body, které si v předlouhé kariéře připsal na konto. Profimedia.cz

Pokračování 3 / 4 Michal Kempný (Sparta Praha) – vítěz Stanley Cupu z roku 2018 s Washingtonem Příběh obránce Michala Kempného ukazuje, že i hráč, který nikdy neprošel draftem NHL, může vybojovat nejcennější hokejový pohár světa. Hodonínský rodák, který hokejově vyzrával ve slovenské Skalici, se přes brněnskou Kometu a jednoroční vydařenou štaci v ruském Omsku, dostal k podpisu smlouvy s Chicagem. Šampioni ze srdce Evropy. 22 českých hokejistů, kteří v tomto tisíciletí získali Stanley Cup Během druhé sezony ho Blackhawks vytrejdovali do Washingtonu, kde se stal důležitou součástí týmu, který pod vedením ruského snajpra Alexandra Ovečkina vybojoval pro Capitals historicky první Stanley Cup. V roce 2022, když se neprosadil do sestavy mužstva, se vrátil do Evropy a podepsal smlouvu se Spartou, která jej k holešovickému klubu váže do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 4 Jakub Jeřábek (Oceláři Třinec) – vítěz Stanley Cupu z roku 2018 s Washingtonem Obránce Jakub Jeřábek má za sebou v 33 letech bohaté zkušenosti z řady kvalitních soutěží. Kromě české extraligy strávil i dvě sezony v NHL. Pokaždé byl členem celku, který vyhrál Stanley Cup (Washington a St. Louis). Ani v jednom ročníku neodehrál potřebné zápasy k tomu, aby jeho jméno mohlo být zvěčněno na podstavci legendárního poháru, přesto si zaslouží, aby byl v tomto výběru uveden. Měli zkušeností na rozdávání. 12 Čechů z olympijského týmu v Pekingu, kteří si zahráli v NHL V roce 2019 se vrátil do Ruska, konkrétně do Podolsku, odkud do zámoří odcházel, a tam strávil dva roky. V ročníku 2021/22 hájil barvy Spartaku Moskva, odehrál 39 utkání v základní části a zaznamenal sedm bodů (3+4). V pěti zápasech v play-off nebodoval. Následně se upsal opět českému klubu. Jeho další kroky však nevedly do Plzně, kde hrával před odchodem do zahraničí, nýbrž do Třince, s nímž už dvakrát vyhrál mistrovský titul. Foto: Profimedia.cz