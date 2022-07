Výjimečné osobnosti. 11 trenérů, kteří v české lize vedli Spartu a dříve za klub z Letné hráli

Pro někoho to bylo překvapení, jiní to čekali. Staronovým trenérem Sparty se stal na jaře roku 2015 Zdeněk Ščasný, který se vrátil na Letnou už podruhé. Ale aby toho nebylo dost, třetí návrat absolvoval předloni v létě po odvolání kouče Pavla Hapala. S pražským celkem získal v minulosti dva tituly (1998, 1999). V letech 1978 až 1985 Ščasný ve Spartě působil jako hráč a dvakrát vyhrál československou ligu.

Ještě coby hráč získal šest československých a dva české tituly, v roli trenéra Spartu dvakrát dovedl k ligovému triumfu i k postupu do osmifinále Ligy mistrů. Po dvouleté anabázi odešel v roce 2001 do francouzského Štrasburku.

František Straka je bývalým obráncem Sparty, za kterou hrál devět let, a posléze se stal trenérem, jenž letenský tým dovedl do Ligy mistrů a mířil s ním k titulu. V průběhu sezony 2004/05 byl ale nečekaně odvolán, což sparťanští fanoušci nesli nelibě. Straka byl ve Spartě dlouho oblíbeným, než se v roce 2011 stal trenérem Slavie.

Martin Hašek přišel do Sparty v roce 1997 z Liberce a za pražský klub odehrál přes 200 ligových zápasů. S letenským týmem oslavil řadu úspěchů, zahrál si Ligu mistrů a byl v reprezentaci. Po čtyřech letech odešel do Rakouska a v roce 2005 se do Sparty ještě krátce vrátil.

Kroměřížský rodák prožil solidní kariéru v zahraničí, kde nastupoval za Leverkusen a později hrál ve španělském Tenerife, kde se však na přelomu tisíciletí kvůli zranění nevešel do sestavy a přijal nabídku Sparty, která ho koupila za 8,5 milionu korun. Angažmá mu však nesedlo a když v zápase Ligy mistrů s Barcelonou neproměnil v 88. minutě penaltu, upadl v nemilost fanoušků. Domácí totiž vzápětí inkasovali a prohráli 1:2. od té doby vysedával na lavičce nebo nastupoval jen jako náhradník. Odehrál pouze šest ligových zápasů a po sezoně odešel do Olomouce.

Václav Kotal

Václav Kotal byl dlouholetým hráčem letenského klubu. Strávil v něm deset sezon a vybojoval dvakrát vítězství v Československém poháru v sezonách 1975/76 a 1979/80. Po odchodu z Prahy završil prvoligovou kariéru v Hradci Králové, kde pak ve druhé polovině 90. let zastával funkci sportovního ředitele.

První trenérské angažmá získal v roce 1998 v Kolíně a v roce 2001 už byl zpět ve Spartě, kde působil u rezervního celku. V nejvyšší soutěži pak vedl Hradec Králové, Jablonec a Brno. Následně měl převzít českou reprezentaci do 19 let, nakonec ale zakotvil u sedmnáctky. Po ukončení dvouletého cyklu měl převzít národní tým do 16 let, to ale nechtěl a zamířil znovu do Sparty, kde převzal B mužstvo. V únoru 2020 se stal po odvolání kouče Václava Jílka v 67 letech hlavním trenérem prvního týmu. Téměř přesně po roce byl z funkce odvolán.

