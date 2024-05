Výhra, výhra, výhra a furt dál. 3 týmy, které zaznamenaly nejdelší vítězné série v historii české ligy

Týmem, jenž drží antirekord v podobě nejdelší série porážek v české první lize, je Benešov, který mezi 17. a 30. kolem v sezoně 1994/95 prohrál 14 utkání v řadě. A jak to vypadá z druhé strany? Které tři celky zaznamenaly v ligové historii nejvíc vítězství bez přerušení? Na to odpovídají následující kapitoly.

2. Sparta Praha – 15 výher v řadě

Stejná sezona, lepší načasování i forma - ročník 1999/2000 byl rekordním, co se týče vítězných sérií. Slavia dlouho perfektně šlapala a vypadalo to, že jde jistě za titulem. Zvlášť, když 8. listopadu prohrála Sparta v derby se Slavií 1:2, to vypadalo, že karty jsou lépe rozdané pro sešivané, jenže od dalšího střetnutí s Olomoucí (6:0) už „rudá mašina“ až do 28. kola nezaváhala a „přejela“ 15 protivníků v řadě. Mezi nimi i Slavii, které na začátku května 2000 uštědřila v 27. kole výprask 5:1. Až v následujícím zápase ztratila body po remíze 1:1 v Olomouci. Její vítězná šňůra trvala téměř půl roku. Titul si ale nenechala uniknout a v posledním kole jej potvrdila drtivou domácí výhrou 5:0 nad Drnovicemi.

