Vyhozené peníze. Toto je 8 nejpřeplácenějších hráčů v historii Newcastlu United

Existují kluby, kde mají čich na talenty a neomylně nakupují hráče, kteří postupem času svou cenu pořádně zhodnotí. A pak jsou oddíly, kde to moc neumí. Přeplácejí průměrné a podprůměrné fotbalisty a zbytečně přicházejí o spoustu peněz. Takovým případem by mohl být fotbalový Newcastle United.

V klubu, který v minulém ročníku skončil na čtvrté příčce v tabulce Premier League a zajistil si postup do Ligy mistrů, měli v minulosti docela slušný talent na to, aby si vybírali do týmu nevhodné hráče a ještě jim navíc rádi nasypali na účet pěkný balík liber. V následujících kapitolách najdete osm fotbalistů, kteří Newcastle přišli na hodně peněz, ale odvedli za ně zatraceně málo muziky.