Vyhozené peníze. Toto je 8 nejpřeplácenějších hráčů v historii Newcastlu United

V klubu, který momentálně figuruje na 17. příčce v tabulce Premier League, mají docela slušný talent na to, aby si vybírali do týmu nevhodné hráče a ještě jim navíc rádi nasypou na účet pěkný balík liber. V následujících kapitolách najdete osm fotbalistů, kteří Newcastle přišli na hodně peněz, ale odvedli za ně zatraceně málo muziky.

Existují kluby, kde mají čich na talenty a neomylně nakupují hráče, kteří postupem času svou cenu pořádně zhodnotí. A pak jsou oddíly, kde to moc neumí. Přeplácejí průměrné a podprůměrné fotbalisty a zbytečně přicházejí o spoustu peněz. Takovým případem by mohl být fotbalový Newcastle United.

8. Alan Smith (2007 – 2012) – 60 tisíc liber týdně

Alan Smith přišel v roce 2007 do Newcastlu z Manchesteru United. Kouči Alexi Fergusonovi se na Old Trafford nevešel do kádru, a tak putoval za šest milionů liber k novému zaměstnavateli, s nímž podepsal pětiletý kontrakt, který mu zajišťoval týdenní gáži ve výši 60 tisíc liber.

Během premiérové sezony odehrál ve všech soutěžích 37 zápasů, ale nedal jediný gól. A když se v roce 2012 s klubem loučil, měl na kontě 94 zápasů v dresu Magpies a stále žádnou branku.

VÝBĚR: 8 nejlepších fotbalistů Newcastlu United v historii klubu

Podle fotbalových expertů se stal devatenáctinásobný anglický reprezentant obětí necitlivé práce Sira Alexe, který ho chtěl násilně přetvořit z útočníka ve středového záložníka, jehož tehdy potřeboval. Jenže uprostřed hřiště si Smith nikdy nezvykl a navíc zapomněl střílet góly. Přesto mu v Newcastlu nabídli pohádkový plat - nejspíš právě proto, že přicházel z Old Trafford. Dokonce i když v sezoně 2011/12 odešel na hostování do třetiligového celku Milton Keynes, doplácel mu mateřský klub 57 500 liber týdně, jelikož v novém působišti pobíral pouze 2 500 liber.

Foto: Profimedia.cz