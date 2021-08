Vycházející hvězdy. 5 mladíků, kteří mohou v aktuální sezoně anglické Premier League jasně zazářit

Každý ročník prestižní ostrovní soutěže nabízí vzrušující výjevy nejen proto, že je liga nabitá světovými fotbalovými celebritami, ale také proto, že je v ní řada mladých talentů. Letošní sezona není jiná. V následujících kapitolách vám představíme pětici mladých hráčů, z nichž žádný nemá více než 21 let, na něž bude dobré dávat pozor. Jsou to totiž potenciální nové hvězdy.

Talentovaný mladík mezi dospělými v Championship řádně zesílil a fyzicky vyspěl, takže je připraven porvat se o místo v nabitém kádru na Anfield Road. Odchovanec akademie Fulhamu a mládežnický reprezentant Albionu má před sebou zřejmě zářivou kariéru a naznačit, co v něm vězí, by mohl už v současném ročníku.

Skotský reprezentační záložník je hráčem Chelsea od roku 2019 a od té doby naskočil v Premier League v dresu Blues do jedenácti zápasů. Aby získal více herního času a mohl rozvíjet svůj nepopiratelný talent, byl vyexpedován na hostování do Norwiche. V novém působišti může zazářit, protože pod koučem Danielem Farkem hraje mužstvo atraktivní útočný fotbal, což Gilmourovi vyhovuje.

Prosadit se ve dvaceti letech do základní sestavy na Stamford Bridge je pro sebekvalitnějšího fotbalistu prakticky nemožné. Své o tom ví také Billy Gilmour.

Valentino Livramento (Southampton) – 18 let

Za tři měsíce oslaví Valentino Livramento devatenácté narozeniny. Zadák s italskými geny nemusí hrát jen v defenzívě, ale může kmitat kdekoli na pravé straně hřiště, tedy i v záloze nebo na křídle.

Fotbalovou abecedu se učil v akademii Chelsea, odkud nedávno zamířil za 5,3 milionu liber do Southamptonu. Ve smlouvě je klauzule o zpětném odkupu za 25 milionů liber. To je pořádná suma na hráče, který do té doby neodehrál jediné střetnutí v Premier League. Po přestupu však okamžitě debutoval v novém týmu a odehrál celých 90 minut v utkání na hřišti Evertonu.

Foto: Profimedia.cz