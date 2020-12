Výbuch, pískot, ostuda. Takové byly tři nejvyšší domácí porážky v historii fotbalové ligy

Slavia Praha – FK Teplice 0:7 (2013/14)

Branky: 11. Táborský, 27. Jablonský, 65., 79. a 87. Mahmutovič, 72. Matula, 90. Ljevakovič

Byla to ostuda jako hrom. Sešívaní nevstoupili do sezony 2013/14 dobře, ovšem to, co se odehrálo v pátém kole, byla pořádná blamáž. Tým Michala Petrouše brzy prohrával, po první půli to přesto bylo „jen“ 0:2. Po přestávce se ale blýskl hattrickem Aidin Mahmutovič a svěřenci Zdeňka Ščasného v Edenu vyhráli 7:0. V dresu Slavie se tehdy objevili Milan Škoda, Martin Fenin či Karol Kisel, který v zápase dostal červenou kartu.

Ilustrační foto: Dominik Bakeš / CNC / Profimedia