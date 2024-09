Výbuch, pískot, ostuda. Takové byly 4 největší domácí debakly v historii české fotbalové ligy

Byla to ostuda jako hrom. Sešívaní nevstoupili do sezony 2013/14 dobře, ovšem to, co se odehrálo v pátém kole, byla pořádná blamáž. Tým Michala Petrouše brzy prohrával, po první půli to přesto bylo „jen“ 0:2. Po přestávce se ale blýskl hattrickem Aidin Mahmutovič a svěřenci Zdeňka Ščasného v Edenu vyhráli 7:0. V dresu Slavie se tehdy objevili Milan Škoda, Martin Fenin či Karol Kisel, který v zápase dostal červenou kartu.

FC Zlín - FC Mladá Boleslav 5:9 (2023/24)

Branky: 13. Fantiš, 15. Janetzký, 46. Bartošák, 64. Vukadinovič z pen., 85. Kovinič - 11. a 60. Mareček, 51. a 53. Jawo, 49. a 87. Kušej, 78. Matějovský, 83. Hilál, 90.+5 Solomon

Už začátek sezony 2023/24 naznačil, že zlínská obrana nebude patřit k nejpevnějším. V osmém kole prohráli ševci na domácím hřišti s Plzní 1:7 a jako by to byla jen příprava na to, co má ještě přijít.

V rámci 12. kola přijela na Letnou Mladá Boleslav, která se už v 11. minutě dostala do vedení zásluhou Daniela Marečka, jenž dostal do sítě odraženou střelu. Pak ovšem úřadovali domácí a třemi přesnými trefami otočili skóre na 3:1. To bylo na začátku druhé půle. Co se dělo pak, česká ligová historie nepamatuje.

Od 49. minuty nastřílely oba celky ještě dalších deset branek, z nichž osm padlo do zlínské sítě. Na konci utkání měli po dvou trefách na kontě hostující Mareček, Jawo a Kušej. Čtrnáctigólový zápas vytvořil absolutní rekord v historii české nejvyšší soutěže. Debakl před vlastními fanoušky stál místo trenéra Pavla Vrbu.

Foto: Profimedia.cz