Výběr se zužuje. 6 českých brankářů, kteří se mohou dostat na mistrovství světa

Roman Will

Už několik let je považován za jednoho z elitních českých gólmanů působících v Evropě, Roman Will však dosud na žádném mistrovství světa nechytal. Změní se to letos? Šanci určitě má. Osmadvacetiletá opora ruského Čeljabinsku je už v současném týmu, ve kterém by Will chtěl vydržet co nejdéle. Na šampionátu by klidně mohl vytvořit duo s Hrubcem.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia