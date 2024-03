Výběr se zužuje. 4 brankáři, kteří českému týmu na MS (nejspíš) nepomůžou

Českému týmu by mohli pomoci i další gólmani ze zámoří. Naopak u čtyř českých brankářů z NHL je už teď (téměř) jisté, že na mistrovství světa nedorazí. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Nejlepším českým gólmanem je v letošní sezoně NHL Petr Mrázek. Ten chytá za Chicago, které zůstane daleko před branami play-off. Pokud Mrázek zůstane fit, mohl by přijet na mistrovství světa, kde by se klidně mohl stát jedničkou.

Jednatřicetiletý gólman prošel v NHL už několika kluby. Před sezonou zamířil do Los Angeles, nečekalo se však, že dostane hodně prostoru. David Rittich ovšem chytil šanci za pačesy a za Kings odchytal velmi dobré zápasy. Dosud zapsal 21 startů a určitě přidá ještě další. Českému týmu by se hodil, s Los Angeles ale nejspíš bude hrát play-off.

Jiří Patera (Vegas Golden Knights)

Premiéru v NHL si připsal loni, kdy odchytal dva zápasy. Letos přidal dalších šest startů, na výhru však dosáhl jen jednou. V organizaci z Las Vegas to má hodně složité, nicméně prosadil se v týmu, který loni získal Stanley Cup, a to se počítá. Předpokládá se však, že Knights znovu postoupí do vyřazovacích bojů.

Foto: Profimedia.cz