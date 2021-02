Neskutečné propadáky. Toto je 14 nejhorších útočníků, které Sparta přivedla na Letnou

V minulosti už na Letné několik útočníků, kteří přicházeli s velkými očekáváními, zklamalo. Ne všichni uspěli tak jako Bony Wilfried či Léonard Kweuke. V následujících kapitolách najdete 14 forvardů, kteří ve Spartě doslova pohořeli.

Golgol Mebrahtu Australský útočník, který prožil povedené angažmá v Mladé Boleslavi, přišel do Sparty v létě roku 2018. Byl docela nečekanou posilou, ve Spartě ale nic neukázal. Třicetiletý forvard zasáhl jen do sedmi zápasů, gólově se neprosadil a potom odešel do maďarského týmu Puskás Akadémia. Foto: Martin Sekanina / CNC / Profimedia

Dave Simpson Proč Sparta angažovala Kanaďana Davea Simpsona, to dodnes většina lidí nechápe. Simpson, který odehrál jeden zápas i v reprezentaci, přišel na Letnou v roce 2006 z maďarského Lombard-Pápa, jemuž klub z Letné zaplatil 350 tisíc eur. Šlo o jeden z nejdražších přestupů v maďarské lize. Kouč Bílek zkoušel Simpsona v přípravě, odehrál i pár ligových zápasů, ničím ale nezaujal. Neprosadil se a brzy zmizel na hostování v Kladně či Mostě. Ani tam se mu ale nedařilo a v roce 2008 odešel z Čech nadobro. Foto: Profimedia.cz

Juraj Piroška Dnes je mu 33 let, ale v mladším věku patřil slovenský útočník Juraj Piroška ve své zemi mezi velké fotbalové naděje. Chtěli ho v Itálii, on nakonec zamířil do německého Freiburgu. Přes Trenčín se dostal do Artmedie, kde se rozehrál k dobrým výkonům, jež neunikly Spartě, která Pirošku v únoru 2009 získala. Trojnásobný slovenský reprezentant ovšem na Letné příliš neuspěl. V lize téměř nehrál, v semifinále domácího poháru navíc selhal v penaltovém rozstřelu v Teplicích, čímž přispěl ke sparťanskému vyřazení. V létě pak odešel do Senice. Foto: Profimedia.cz

Martin Jirouš Martin Jirouš o sobě dal pořádně vědět v sezoně 2008/09, kdy v dresu Sokolova s osmnácti brankami ovládl tabulku střelců druhé ligy. Jeho výkonů si všimli na Letné, kam na podzim zamířil. Vytáhlý útočník dal v přípravě za jediný poločas čtyři góly Františkovým Lázním, v lize ale do zápasů naskočil jen čtyřikrát a následně odešel hostovat do Příbrami, Dukly, Olomouce či Bohemky. Ve Spartě se neprosadil. Foto: Profimedia.cz

Fabrice Picault Na Letnou přicházel s přezdívkou „Gazela“ a ve Spartě si od něj hodně slibovali. Jenže rychlonohý útočník, který začínal v italském Cagliari a do Prahy přišel v roce 2015 z USA, se v české lize neprosadil. V lize neodehrál jedinou minutu a po pár měsících odešel do německého St. Pauli. V tom devětadvacetiletý Američan pookřál a dokonce si odbyl premiéru v národním týmu. Foto: Profimedia.cz

Milan Pacanda Když v roce 2004 přestupoval Milan Pacanda z Brna do Sparty, jednalo se o jeden z nejdražších ligových transferů. V Praze si od velkého hračičky hodně slibovali a Pacanda v úvodu svého angažmá předpoklady dokázal naplňovat. Pak se ale Sparty ujal trenér Jaroslav Hřebík, který už se šikovným hráčem tolik nepočítal a na konci roku ho poslal na hostování do Rakouska. Foto: Profimedia.cz

Andrej Kerič Sparťané o chorvatského forvarda Andreje Keriče, který se v Liberci prostřílel do pozice kanonýra týmu, dlouho stáli. Nejlepší ligový střelec sezony 2008/09 nakonec na Letnou skutečně zamířil a Pražané ho získali na začátku roku 2011. Kerič však předpoklady střelce nenaplnil a v září už hostoval na teplických Stínadlech. A téměř totožná situace se odehrála i v sezoně 2012/13, snad jen s tím rozdílem, že Kerič hrál za Spartu ještě méně. Foto: Profimedia.cz

Miloš Lačný Na Slovensku platil za jeden z největších talentů, stál o něj Celtic Glasgow i kluby z Ruska. Tehdy jednadvacetiletý Miloš Lačný dal ale v roce 2010 přednost Spartě. Z Ružomberoku přišel do Čech s vizitkou nejlepšího ligového kanonýra sezony, ve Spartě se ale téměř neprosadil a velké naděje ani zdaleka nenaplnil. Letenští ho poté poslali na hostování do Slovanu Bratislava a Dundee United. Foto: Profimedia.cz

Alexander Prudnikov Sparta má velmi dobré jméno v Rusku. Když oslovila útočníka Alexandra Prudnikova, ten neváhal a z moskevského Spartaku se vydal hostovat na Letnou. Měl být útočnou posilou, hrozbou pro obrany soupeřů, zbraní Sparty nejen v lize, ale i v pohárech. Ani jeden z předpokladů ale ruský talent, který na Letnou přišel koncem července 2007, nepotvrdil. V lednovém přestupním období, po pouhých osmi startech, z Čech odešel. Foto: Profimedia.cz

Mauro Lustrinelli V dresu Thunu se propracoval až do Ligy mistrů, v níž nastoupil proti Spartě. Ta jej v roce 2006 přivedla jako velkou posilu, jenže tehdejší švýcarský reprezentant Mauro Lustrinelli na Letné pohořel. V prvním utkání si sice vystřelil přezdívku „Lustrigól“, pět branek v 25 zápasech bylo ale málo. Po roce ze Sparty odešel. Foto: Profimedia.cz

Igor Gluščevič Že má čich na góly, to prokázal v Seville nebo v Utrechtu. Do Sparty přišel v roce 2003, v nizozemské lize měl bilanci 39 branek v 84 zápasech. Pro Černohorce nachystali na Letné osmimilionovou smlouvu. Gluščevič pomohl Spartě k postupu do Ligy mistrů, v domácí soutěži se ale trápil. V Praze od něj čekali víc než jen čtyři branky v 18 zápasech. Po roce klub opustil. Foto: Profimedia.cz

Marco Paixao Chci dát 30 gólů, hlásil Marco Paixao po příchodu na Letnou. To se psal rok 2015 a od portugalského útočníka se čekal příval branek. Jenže Paixao zasáhl jen do tří ligových zápasů, střelecky se neprosadil a po roce se vrátil do Polska. Wroclaw vyměnil za Gdaňsk, kde znovu nazul střelecké kopačky. Foto: Profimedia.cz

Marc Janko Byl jednou z mnoha zahraničních posil, kterou na Letnou přivedl Andrea Stramaccioni. Jenže nyní sedmatřicetiletý Marc Janko, stejně jako další cizinci, nepřesvědčil. Přicházel s vizitkou obávaného kanonýra, který pálil ostrými v Twente, Portu či Basileji. Jenže ne Letné se nechytil a Sparta se ho chtěla zbavit už v létě. V lize zasáhl jen do pěti duelů, celkově odehrál pouhých 102 minut a dal jediný gól. Poté zamířil do Lugana. Foto: Profimedia.cz