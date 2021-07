Zahraniční hvězdy. Toto je 13 nejlepších cizinců, kteří se prosadili ve fotbalové Slavii

Pamatujete na Halila Altintopa, Ruslana Rotaně či Dannyho? Všichni ve Slavii vyhořeli. Jiní hráči ze zahraničí však zanechali v Edenu velmi dobrý dojem. V následujících kapitolách najdete 13 nejlepších cizinců, kteří oblékli sešívaný dres. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Matej Krajčík (Slovensko) Někdejší slovenský reprezentant Matej Krajčík přišel do Čech už ve dvaceti letech. Na výraznější šanci ale musel čekat. Dočkal se ve Slavii, kde si podmanil pravý kraj obrany nebo zálohy. Jeho průniky často končily úspěšně, i díky němu Slavia získala titul a dostala se do Ligy mistrů, kde se i Krajčík prezentoval dobrými výkony. To neušlo pozornosti zahraničních klubů, slovenský fotbalista proto odešel v rozehrané sezoně do italské Regginy, a nebyl tak u oslav druhého titulu. V Itálii ale dlouho nezůstal, Reggina ze Serie A sestoupila a Krajčík byl po půl roce zpět ve Slavii. Jenže tam už nedokázal navázat na předešlé výkony, a tak později zmizel v Jablonci. Foto: Profimedia.cz

Adauto (Brazílie) Poté, co s brazilským Paranaense získal titul, odešel zkusit štěstí do Evropy. Talentovaného útočníka Adauta si vyhlédla Slavia, jejíž fanoušci si Brazilce brzy oblíbili. Začátek angažmá mu vyšel. V roce 2003 se stal dokonce nejlepším ligovým cizincem. Následovalo ale zranění, neshody a stále menší herní vytíženost. V roce 2006 Slavii s bilancí 26 branek opustil a vrátil se do Brazílie. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Abdallah Sima (Senegal) Kdo ví, jak vysoko by se v tomto žebříčku umístil, kdybychom jej sestavovali za rok. Abdallah Sima toho ve Slavii ještě tolik neodehrál, do prvního týmu se dostal teprve na podzim, už toho ale stihl víc než dost. Na scénu vlétl jako uragán, v lize nasázel jedenáct branek, zářil i v Evropské lize a dostal se taky do senegalské reprezentace - přitom mu je teprve dvacet let. Sice měl trochu slabší jaro, trápily jej i zdravotní problémy, i tak ale zaujal takové kluby, jako Arsenal, Juventus nebo Manchester United. Je otázkou, zda ho Slavia ještě udrží, jedno je ale jisté, v Edenu na něm pořádně vydělají. Foto: Profimedia.cz

Miroslav Stoch (Slovensko) Slovenský ofenzivní záložník, jenž do Edenu přišel z Fenerbahce, byl ve Slavii dva roky, během nichž ukázal, jak skvělým je fotbalistou. Celkově odehrál 58 ligových zápasů, ve kterých dal 16 branek a přidal 15 asistencí. Potom ale jeho role začala slábnout, a tak v létě roku 2019 odešel do Soluně. Jenže v Řecku se neprosadil, potom hrál za polský Lubin a aktuálně je bez angažmá. Foto: Profimedia.cz

Tijany Belaid (Tunisko) Rodák z Paříže a bývalý tuniský reprezentant Tijany Belaid odehrál ve Slavii spoustu dobrých zápasů. Měl ale také pořádně komplikovanou povahu, kvůli které nakonec z klubu odešel. Do Prahy přišel v roce 2007 z Interu Milán. V kádru patřil mezi stabilní členy středové řady a často uměl i gólově zakončit, což prokázal i během slávistického debutu v Lize mistrů, který rozhodl brankou do sítě Steauy Bukurešť. Belaid byl také u dvou slávistických titulů. Z Prahy se vydal dál v roce 2010, kdy odešel do anglického Hullu. Foto: Profimedia.cz

Sladjan Ašanin (Jugoslávie) Mladší si jeho jméno možná nevybavují, pro slávistické příznivce ale znamená velký pojem. Nyní osmačtyřicetiletý Sladjan Ašanin přestupoval do Slavie z tehdejší Jugoslávie. Rodák z chorvatského Záhřebu přišel do Prahy v roce 1996 a už v dalším roce se stal osobností ligy. Ašanin patřil mezi nejlepší ligové stopery a tehdejší reprezentační trenér Dušan Uhrin ho lákal dokonce do českého týmu. Ašanin sice později prohlásil, že v současné době už by nabídku přijal, tehdy ji ale odmítl a po dvou sezonách v Česku odešel do německé Bundesligy. Foto: Profimedia.cz

Karol Kisel (Slovensko) Rodák z Košic v Česku vystřídal několik klubů. Hrál za Bohemians, byl v Liberci a působil i na Letné. Pak odešel do australského Sydney, kde získal titul, v týmu ale překvapivě nepokračoval a vrátil se do české ligy, tentokrát však do Slavie. V Edenu se Karol Kisel stal rychle oporou, postupem času na ruku navlékl kapitánskou pásku a pomohl klubu ve složitých chvílích. Následně sice odešel do Sydney, ale aby toho nebylo málo, tak se zase vrátil do Edenu a až do roku 2013 patřil mezi opory. Kromě toho byl ve Slavii i manažerem mládeže. Po ukončení kariéry zastával v klubu nějakou dobu funkci sportovního ředitele. Foto: Profimedia.cz

Peter Olayinka (Nigérie) Do Slavie přišel před třemi lety za více než 80 milionů korun. Rozjezd měl v Edenu pomalejší, postupně se ale dostal do tempa a zařadil se mezi opory sešívané družiny. Dal gól na půdě Interu Milán, vynikal i v dalších zápasech Ligy mistrů, prosazuje se v domácí soutěži, se Slavií získal už tři tituly a za „odměnu“ byl povolán i do nigerijské reprezentace. Je otázkou, jak dlouho jej v Edenu ještě udrží. Foto: Profimedia.cz

Mickaël Tavares (Senegal) Francouzský rodák Mickael Tavares, který díky kořenům svého otce reprezentoval Senegal, prožil ve Slavii skvělé chvíle. Do české ligy přišel v létě roku 2007 a za rok a půl, co v tuzemské lize hrál, získal velké renomé. Sešívaní ho přivedli z Tours a ihned ho zapracovali do kádru. Tavares se stal oporou a jedním z hlavních strůjců dvou ligových titulů a prvního postupu do Ligy mistrů. Po roce a půl odešel šikovný záložník do bundesligového Hamburku. Tam se mu ale, stejně jako v Norimberku a Middlesbrough, nevedlo. V roce 2014 se vrátil do české soutěže a odehrál 13 utkání v dresu Mladé Boleslavi, v lednu roku 2015 se však upsal klubu Sydney FC. Foto: Profimedia.cz

Dušan Švento (Slovensko) Slovenský rychlonohý záložník ve Slavii zanechal skvělý dojem. Fotbalista, kterého vychoval Ružomberok, přišel do pražského klubu v roce 2005. Fanoušci s nákupem sice nejprve nesouhlasili, když ale Švento předvedl, co umí, rychle si všechny získal na svou stranu. Rychlé nohy ho vynesly mezi nejlepší ligové fotbalisty. Slavii dovedl do Ligy mistrů i na vrchol nejvyšší české soutěže. Podíval se i do slovenské reprezentace, od roku 2009 nosil dres rakouského Salcburku, poté se stal hráčem 1. FC Köln, odkud po EURU ve Francii zamířil opět zpátky do Edenu. Tam už toho ale moc neodehrál. Foto: Profimedia.cz

Nicolae Stanciu (Rumunsko) Bývalý záložník Sparty se oklikou přes Saúdskou Arábii dostal do Slavie, která za něj dala sto milionů korun a znovu z něj udělala nejdražšího hráče v ligové historii. Osmadvacetiletý rumunský reprezentant v sešívaném dresu odehrál dvě sezony a získal dva tituly. V průběhu posledního ročníku se sice spekulovalo o jeho možném odchodu, Stanciu ale v Edenu zůstal a odehrál parádní jaro. Teď jej láká Galatasaray, trenér Jindřich Trpišovský o něj ale nechce přijít. Foto: Profimedia.cz

Michael Ngadeu (Kamerun) Kamerunský reprezentant přišel do Slavie na začátku sezony 2016/17. Ze začátku příliš nepřesvědčil, jeho role v týmu ale postupně rostla, až se stal neodmyslitelným článkem sestavy a jedním z klíčových hráčů na cestě za dvěma tituly. Dlouho jej lákaly zahraniční kluby, až ho před dvěma lety zlanařil belgický Gent. Foto: Profimedia.cz